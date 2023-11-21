Чи розглядає Міноборони питання відставки командувачів: Умєров дав відповідь

У мережі повідомляли, що Міністерство оборони нібито розглядає питання звільнення командувачів ЗСУ Сергія Наєва та Олександра Тарнавського. Рустем Умєров заявив, що наразі жодних рішень щодо цього не ухвалювали.

Про це міністр оборони України заявив під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Так він відреагував на повідомлення у ЗМІ, що топгенералів ЗСУ можуть звільнити, передає 24 Канал.

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Умєров прокоментував чутки про звільнення командувачів

Під час пресконференції Умєров заявив, що наразі рішення про звільнення командувачів ЗСУ не ухвалено. Разом з тим, він ухилився від прямої відповіді на питання, чи дійсно Міноборони розглядає можливість усунути командувачів Сергія Наєва та Олександра Тарнавського.

Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами,

– заявив Умєров.

Міністр оборони також додав, що звільнення командувачів може відбуватися з кількох причин. По-перше, їх можуть усунути з посади через "питання, які виникали раніше". По-друге, за словами Умєрова, відправити командувачів у відставку можуть з міркувань щодо "досягнення більшої ефективності".

Чутки про звільнення топгенералів: що відомо