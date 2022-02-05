Розглядаємо всі можливі сценарії, – інтерв'ю з Маляр про ймовірний наступ Росії після Олімпіади

Кремль нібито може наважитись на повномасштабне вторгнення в Україну після Олімпіади в Пекіні. У Міноборони розглядають різні сценарії, однак боятись схожих прогнозів не варто.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також прокоментувала можливість вторгнення Росії після Олімпіади та готовність Збройних сил до відсічі.

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Про плани України у разі вторгнення Росії

Були чутки, якщо Володимир Путін наважиться розпочати повномасштабне вторгнення, то зробить це не раніше закриття Олімпіади в Пекіні. Чи є в нас на цей випадок якийсь план чи Україна взагалі його не розглядає?

Ми розглядаємо всі можливі сценарії. Сьогодні Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Згадайте, що в грудні 2021 року назвали певні періоди, що загострення можливе у грудні – січні.

Таких прогнозів не треба боятися, тому що оприлюднений прогноз – це зруйнований прогноз. Це певна технологія протидії планам ворога, тому що оприлюднений прогноз дуже складно реалізовувати.



Путін нібито може розпочати повномасштабний наступ після Олімпіади / Фото Getty Images

Проте мусимо бути свідомі, що у нас війна – 8 рік. Така загроза зберігається щодня. Кожного дня на східних кордонах українські воїни боронять нашу державу. Щодня ми маємо справу з викликами й можливим загостренням.

Про використання території Білорусі

Ми багато говорили про те, що може зробити Росія. Зокрема мовилось про те, що можливо використати Білорусь для дестабілізації ситуації в Україні.

Провокації можуть бути. Такий сценарій розглядають. Загрозу з різних сторін ми теж розглядаємо. Події в Білорусі показали, що у нас додалась ще тисяча кілометрів території, яка потребує посиленої уваги. Це дійсно так.

Військову техніку, яку Росія зводить на територію Білорусі нібито для навчань, насправді звідти не забирає. Там техніки уже достатньо для того, щоб не тільки демонструвати м'язи Україні, але й для того, щоб їх демонструвати і Євросоюзу.

Історія з Білоруссю показує, що кордони Євросоюзу Росію не спиняють.

На сьогодні ми не просто самі свідомі, але й у нас постійно в Міністерстві оборони відбуваються міжнародні зустрічі з нашими партнерами. Ми постійно наголошуємо на тому, що сьогодні ми та наші Збройні сили фактично виконують роль щита Європи від Росії.

Це проблема не тільки наша. Це вже їхня проблема.

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Річ у тім, що почали говорити про майже окупацію Білорусі. Там дуже багато збройних сил Росії.

Це не секрет, що не тільки збройні сили, але й спецслужби Росії. Дуже складна ситуація. Ми це усвідомлюємо і готуємось до будь-якого сценарію.

Повне інтерв'ю з Ганною Маляр у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Про панічні настрої суспільства

Влада говорить про те, що не треба панікувати. Суспільство сьогодні панікує? Ви бачили прояви паніки у суспільстві?

Паніка у нашому суспільстві – це одне із завдань Росії. Вони над цим працюють не тільки зараз, а в принципі над цим працюють.

Тому що внутрішня дестабілізація дозволяє простіше впоратись із територією, яку потрібно або фактично окупувати, або гібридними методами. Так, на сьогодні є певний страх.

Чи готове суспільство до ймовірного наступу, будь-якої агресії? Підготовки цивільного населення просто не існує.

Збройні сили і Міністерство оборони займається за своїм функціоналом іншими завданнями. Ми працюємо над відсіччю ворогу у разі збройної агресії. Це потрібно зрозуміти і важливо розрізняти, яке відомство, чим займається.

До листопада 2021 року за запитами іноземних ЗМІ у нас було буквально декілька десятків на місяць запитів на інтерв'ю та сюжети про Україну саме у військовій тематиці. За січень, скажімо, майже 400 запитів.



Маляр: "Ми працюємо над відсіччю ворогу у разі збройної агресії" / Фото з фейсбуку Маляр

Це щоб було зрозуміло, що відбувається у західному суспільстві. Що стосується запитів від українських ЗМІ – така кількість іноді буває у нас за день. У суспільства є величезна потреба у цій інформації.

Я не оперуватиму поняттям "паніка", тому що ми можемо тут зайти в глухий кут, визнаючись між нами у визначенні цього слова. Хто його як розуміє. Хтось це розуміє як паніку, а хтось як страх.

Моє завдання геть інше. Моє завдання – продемонструвати, що Збройні сили на сьогодні готові до будь-яких сценаріїв.

Моє завдання – нагадати, що не коректно взагалі ставити запитання: "Коли почнеться війна?", тому що вона почалась у 2014 році.

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Моє завдання – нагадати, що, згідно з Конституцією, обов'язок захищати свою державу лежить на кожному громадянинові України.

Про готовність Збройних сил до ймовірного наступу

Кожен громадянин так і відреагував, коли побачив два звернення президента України на одному тижні із закликом заспокоїтись і перестати панікувати. Усі почали панікувати ще більше, як на мене. Українці хотіли більше почути про готовність.

Що стосується готовності. Ми посилили охорону повітряного простору і, зокрема, на кордоні з Білоруссю. Посилили, коли вперше відбулись події (міграційна криза – 24 канал) на білоруському кордоні.

На сьогодні понад 1 000 осіб особового складу цілодобово здійснюють чергування повітряного простору. Ми посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури.

На сьогодні розроблені всі мобілізаційні плани, які є з грифом "Секретно", тому що їх насамперед не потрібно знати ворогу.

Мобілізаційні плани повністю передбачають, що відбуватиметься на випадок воєнного стану або особливого, якщо введуть. Я це розповідаю, тому що я також за посадою їх погоджувала. Там розглядається до дрібниць все:

хто керуватиме економікою;

що відбудеться з соціальною інфраструктурою;

де ми будемо брати ресурси (певні у Збройних сил є), але що буде відбуватись, якщо їх не вистачить.

Тобто покроково, це величезні стоси, в яких прописано абсолютно все. Оприлюднювати в інтернеті, звісно, їх ніхто не буде.

Що стосується готовності, то я б радила порівняти стан наших Збройних сил з 2014 роком і запевнити, що такого сценарію, як у 2014 році просто бути не може.

Перше, нагадаємо, що тоді все ж таки була тотальна зрада з боку правоохоронців, мушу це сказати, і працівників Збройних сил, військовослужбовців в Криму, зокрема. Наразі цей фактор неможливий.

Друге – якщо тоді армія була абсолютно не готова (власне й всі ми не були готові), то сьогодні армія не просто озброєна, а нею керують справжні бойові командири.

Президент України Зеленський в липні, хто стежить за новинами, призначив абсолютно на всі ключові посади саме бойових командирів. Тому наразі говорити про те, що ми не готові – не можна.



Володимир Зеленський на ключові посади призначив бойових командирів / Фото Getty Images

За ці роки дійсно здійснений прорив у сфері озброєння і наш ворог дуже добре про це знає, що сьогодні ескалація або просування вглиб території України обійдеться дуже дорого.

У порівнянні з 2014 роком – це понад 400 тисяч осіб, які вже є учасниками бойових дій, які у нас перебувають в оперативному резерві на випадок, якщо потрібна буде їхня допомога.

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Наразі ситуація абсолютно інша, і річ не у тім, щоб розвіяти страх, а в тому, щоб ми вже всі усвідомлювали, на якому сьогодні рівні Збройні сили України, щоб ми вірили їм. Для мене, як для громадянки, вкрай важливо, щоб кожен також за собою відчував обов'язок, який йому передбачений Конституцією.

Про інформацію розвідки

Ви апелюєте на 2014 рік і порівнюєте цей період з сьогоденням. Будемо чесними, ті дані розвідки, які передають нам західні союзники, говорять про те, що більше не буде такої війни, як у 2014 році. Сьогодні ми бачимо на кордоні з Україною реактивні точкові ракетні комплекси, ми бачимо бомбардувальники і літаки...

Чи готова українська армія, чи ми маємо можливість не дати бомбардувальнику долетіти, умовно, до Києва? Чи є у нас, чим збивати ракети, які летять по 200 – 300 кілометрів і чи готове суспільство, якщо такі ракети долетять, діяти у разі обстрілу?

Давайте не будемо популістично розкидатися словами "дані української розвідки", тому що я до них якраз маю доступ, а ви не маєте.

Тобто на кордонах немає бомбардувальників, немає тих комплексів, які можуть стріляти ракетами на сотні кілометрів?

Визначимось у поняттях, наша розвідка – одна з найкращих у світі і це доводять останні спецоперації і ті вдячності, які до нас надходять до міністерства, тому що ГУР підпорядковуються міністерству.

Ті дані, які ви іноді читаєте у відкритих джерелах, західних, з посиланням на дані їхньої розвідки – більшість з них дані нашої розвідки, якими у партнерський спосіб обмінюються, ми передаємо.

Тим, що відбувається у нашого ворога, найкраще цією інформацією володієсаме українська розвідка. Потім відбувається узгодження позицій, яка інформація може оприлюднюватись.

Потрібно зрозуміти, що ніколи закрита інформація з розвідки не потрапляє у відкритий простір. Тому що фахівці по цій інформації одразу розуміють, яке джерело поширило цю інформацію.

Просто у такий спосіб ми, як розвідка, втратимо це джерело. Тому жодна розвідка ніколи на це не піде. Те, що оприлюднюють, це зазвичай між собою домовляються сторони.



Маляр: "Немає ніякої страховки і 100% прогнозу щодо бомбардування" / Фото Unsplash

Наприклад, буде загострення в лютому чи грудні – ми домовляємось з розвідкою-партнером, що дозволяємо їм це оприлюднити. Це відкриті знімки, які були у The Washington Post, Politico, це супутникові знімки, які є не у одної розвідки, а в розвідок всіх країн.

Тому це відкрита інформація, щоб ми не маніпулювали думкою розвідки, це перше. Друге, звісно, що немає ніякої страховки і 100% прогнозу щодо авіаційних ударів чи бомбардування.

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Про можливість бомбардування

Ми бачили інформацію про "Іскандери", балістичні комплекси. Вони там є?

Наразі потрібно зрозуміти, що захоплювати якусь територію зі знищенням інфраструктури, тобто з повним бомбардуванням будинків, житлових районів, знищувати якесь місто – немає сенсу.

Сьогодні дешевше і простіше завойовувати території і впливати на політику інших держав гібридними методами.

Не забувайте, якщо ми говоримо про Київ чи інші міста-мільйонники, що це все ж таки не тільки доросле населення, а й (якщо про Київ) до мільйона дітей.

Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю. Давайте не будемо нагнітати.

Ви зараз говорите мовою логіки, Путін – божевільний…

Ви зараз говорите російський наратив, тому що Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним. Він не божевільний, він дуже добре прораховує всі свої кроки і добре знає, що він робить.



Маляр: "Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним" / Фото Getty Images

Він зважує свої кроки. Саме тому не ухвалене остаточне рішення, у який спосіб буде далі розвиватись напруга.

Тобто ви вважаєте, що Путін не може у 2022 році зробити те, що зробив з Грозним і з Чечнею, тому що змінився час?

Ви перекручуєте мої слова. Я сказала, що він не божевільний.

Про вступ України в НАТО, підтримку Євросоюзу та контрактну армію – читайте у другій частині інтерв'ю з Ганною Маляр вже незабаром на сайті 24 каналу.