Розглядають як здобич: майбутнє афганських жінок – під загрозою

Бурка або ж довга накидка без розрізів покриває мусульманську жінку з голови до п'ят. Вона надовго вкорінилася як символ жінок Афганістану.

За попереднього правління "Талібану" наприкінці 1990-тих років, якщо афганку бачили поза домом без бурки — це могло закінчитися суворим покаранням. Зокрема з боку так званої "поліції моралі".

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Таліби 20 років тому вже дотримувалися суворої версії шаріату – тобто кодексу мусульманських законів на основі Корану. Найсуворіше вони обмежували права жінок і дівчаток;

право закидати камінням за подружню зраду;

ампутувати кінцівку за крадіжку;

забороняли вчитися в школах після 12 років;

відвідувати університети;

виходити на вулиці без супроводу родича-чоловіка;

брати участь в політичному житті;

отримувати низку медичних послуг.

Ви добре знаєте, що нещодавно таліби вкотре повернулися до влади в Афганістані. Є серйозні побоювання, що афганські жінки вкотре зазнають утисків і значних обмежень прав людини.

До захоплення Афганістану талібами ситуація покращилась

За останні 20 років, до нового захоплення влади талібами, ситуація з правами жінок значно покращилася.

Понад 3 мільйони дівчат здобували освіту, а жінки брали активну участь у політичному, економічному та соціальному житті країни.

Жінки ставали юристками, лікарками, суддями, вчительками, спортсменками, відкривали власний бізнес, працювали на телебаченні, служили в поліції та армії.

Хоча таліби наразі стверджують, що вони переглянули погляди на права жінок, уже є тривожні дзвіночки про відновлення суворих обмежень.

Коли "Талібан" почав захоплювати афганські території, жінки масово почали надягати бурку замість звичнішої паранджі, щоб не стати мішенню радикальних ісламістів. Водночас ціни на бурки в країні значно злетіли.

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Дії талібів проти жінок

З перших днів талібів у Кабулі вже почали замальовувати рекламні стенди із зображеннями жінок, що суперечать новому ладу.

Деякі журналістки не змогли потрапити на робоче місце. Так, відому телеведучу Шабнам Давран негайно звільнили й наказали "йти додому" разом з усіма колежанками.

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Її місце зайняв бойовик "Талібану". Це – разючий контраст із широкими можливостями вільних медіа, яких вдалося досягти до повернення талібів.

Окрім цього, афганок почали позбавляти посад у держустановах і комерційних організаціях. Але не тільки… Днями у "Талібані" заявили, що жінкам заборонять займатися будь-якими видами спорту.

Свою позицію нові очільники пояснили на прикладі гри в крикет. Мовляв, якби жінок допустили до такого спорту, їхні обличчя і тіла були б відкритими для спостерігачів.

Нова влада заявила і про наміри таки дозволити жінкам в Афганістані вчитися в університетах. Але за двох умов:

обов'язковими будуть гендерна сегрегація;

ісламський дрес-код.

Ризики для афанських жінок

Та окрім обмежень громадянських свобод, є і реальні ризики для життя і здоров'я. За даними DailyMail, ще влітку бійці Талібану наказали імамам і старійшинам племен підготувати списки всіх незаміжніх або вдів у віці від 15 до 45 років, щоб насильно видати їх заміж за своїх солдатів.

Тож це цілком підтверджує, що дівчаток і жінок таліби розглядають як "військову здобич", яку потрібно розділити між переможцями.



Таліби розглядають жінок як здобич / Фото CNN

На жаль, є і нові випадки побиття та зґвалтувань жінок талібами на захоплених територіях. Афганки просто не змогли мовчати і вийшли на протести, зіткнувшись з опором бойовиків.

Наприклад, щоб розігнати протестувальниць у Кабулі, бойовики застосували сльозогінний газ і стріляли в повітря.

Повторення трагедії

Ставлення до жінок, яке ми наразі спостерігаємо в Афганістані – це повторення трагедії, яку потрібно було передбачити й запобігти.

У XXI столітті, коли в більшості країн жінки значно покращили своє становище і все активніше прямують до гендерної рівності, в Афганістані ми спостерігаємо значний регрес і просто безглузді для нового часу утиски прав жінок.

Ці утиски можуть тільки поглиблюватися без швидких і рішучих дій з боку міжнародного товариства. Тому час об'єднати зусилля і продемонструвати жінкам Афганістану свою підтримку і готовність робити реальні кроки для забезпечення безпечних умов життя.

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Аналізуючи ситуацію в Афганістані і країнах Близького Сходу, ми також маємо задуматися, що ми в Україні можемо зробити для цих жінок там і можливих біженок тут. І в який спосіб їм допомогти – підтримкою, порадою, ба навіть просто поширенням інформації.