Розглядають на Заході, – політолог припустив нові санкції проти Росії

Країни Заходу можуть розглядати новий етап санкції проти Росії на тлі її війни в Україні.

Таке припущення висловив політолог Олексій Мінаков. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він навів у приклад Іран. Той надавав енергетичні ресурси країнам Заходу і сплачував за це гроші, які були розміщені не в Ірані.

Тож коли росіяни посилаються на Іран, можливо, вони також хочуть, щоб сплачувати на рахунки, які не розташовані в Росії.

Це дозволяє частково заморожувати ці рахунки. Тобто, Росія не зможе скористатися цими грошима.

Це наступний етап санкцій, які також, думаю, також розглядають на Заході як посилення,

– вважає Мінаков.

Росія перевершила Іран та Північну Корею за кількістю накладених на неї санкцій. Загальна кількість санкцій проти Москви – 5 356.

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