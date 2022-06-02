Розграбування майна мешканців Бучі: 10 окупантам повідомили про підозру

Українська прокуратура встановила та оголосила підозри 10 російським військовим, які розграбували майно мешканців Бучі на Київщині. А крали окупанти все – від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.

Слідство встановило, що з 24 лютого по 31 березня 2022 року військові нацгвардії Росії під час окупації Бучі займалися розграбуванням майна місцевого населення.

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З метою особистої наживи окупанти забирали приватні речі українців, які не можна використати у військових цілях. Йдеться про особисті речі – від нижньої білизни до побутової техніки.



Окупанти грабували людей в Бучі, брали навіть одяг / Фото Офісу генпрокурора

Після звільнення Київщини українськими захисниками, окупанти, відступивши до Білорусі, з міста Мозир відправляли награбоване в Україні майно поштою своїм родичам.

Цим 10 російським військовим оголосили підозри. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.



Фото окупантів, які грабували будинки цивільних в Бучі / Фото Офісу генпрокурора

Зазначимо, що у квітні 2022 року в мережі з’явилося відео з російськими військовими, які надсилають посилки з технікою та речами через відділення СДЕК у білоруському Мозирі.

Мародерство росіян в Україні: останні новини

Російські окупанти 18 травня пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Вони вкрали значну кількість техніки.

На Запоріжжі у Пологах росіяни на початку травня викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Він був розміщений у магазині, який частково зруйнували під час обстрілу.

Окупанти пограбували будинок, де раніше проживав нардеп Роман Костенко. Причиною стала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли.

У Лисичанську окупанти покрали машини. Правоохоронці лише за добу можуть отримати 6 таких повідомлень. Із Кремінної росіяни вивозять обладнання з лікарень та шкіл. Усю сучасну техніку відправили до Росії.

Крім того, окупанти систематично крадуть українське продовольство. Зокрема, вони вивезли з Луганщини запас зерна майже на 3 роки – йдеться про близько 100 тисяч тонн.

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