ЗСУ розбили на Курщині підрозділ російських ВДВ: відео нищівного розгрому
Джерело:Десантно-штурмові війська ЗС України
Окупанти не полишають спроб вибити українських захисників із Курської області. Наші військові розгромили російських десантників під час одного із ворожих штурмів.
11 вересня російські війська розпочали контрнаступ в Курській області. Президент Зеленський, коментуючи цю інформацію, зазначив, що все йде за українським планом.
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Розгром росіян
У ДШВ розповіли про невдалу спробу росіян штурмувати позиції українських десантників у Курській області.
Так, 13 вересня противник кинув в атаку 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ.
Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно",
– йдеться у повідомленні командування.
Як наслідок, окупанти втратили 6 одиниць БМД, танк, а також десятки солдатів.
Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами.
Як ЗСУ розбили ворожий підрозділ на Курщині: дивіться відео
До слова, Україна прорвала нову ділянку кордону на заході Курської області.