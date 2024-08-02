Розгром вагнерівців у Малі: у Bloomberg назвали цифру втрат за 3 дні боїв

Нещодавно повстанці у Малі заявили про знищення колони урядових військ, підтримуваних російськими найманцями. Туареги розповіли про десятки ліквідованих і захоплених у полон вагнерівців.

Так, малійські повстанці повідомили, що за 3 дні боїв їм вдалося ліквідувати 84 російських вагнерівців і 47 малійських військовослужбовців. Речник повстанців Мохамед Елмаулуд Рамадан у дописі на "X" також розказав про понад 30 поранених і 7 полонених.

Дивіться також Кінець ПВК "Вагнера": чому для найманців не залишилося жодних перспектив

Удар по російських найманцях

Слід зауважити, що прокремлівське інформагентство "Африканська ініціатива" підтвердило вбивство понад двох десятків найманців і малійських солдатів, підкресливши, що це найважча втрата для групи "Вагнера" з моменту її розміщення в Малі у 2021 році.

У штабі малійської армії сказали лише про двох вбитих солдатів і 10 поранених під час зіткнень у Тінзауатені поблизу північного кордону Малі з Алжиром.

Нагадаємо, що у ГУР прокоментували події у Малі. Там зазначили, що розгром вагнерівців матиме вагомі наслідки для усього терористичного угруповання, яким є Росія.