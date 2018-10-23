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      Розгроми від "Донбасу", "Дніпра" та "Кременчука": огляд 11 туру УХЛ

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      Огляд 11 туру УХЛ
      Огляд 11 туру УХЛ / УХЛ

      21 жовтня завершився одинадцятий тур Української хокейної ліги, в рамках якого "Донбас" впевнено обіграв "Крижаних Вовків", "Кременчук" в Харкові розгромив МХК "Динамо", а "Дніпро" на класі обіграв "Білий Барс".

      "Донбас" – "Крижані Вовки" 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

      Тур стартував в Дружківці, де зустрілися чинний чемпіон України і київська команда. У цій зустрічі явним фаворитом були донеччани, і вони сповна змогли довести свою перевагу.

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      З самого початку зустрічі донеччани захопили ігрову перевагу і просто не дозволяли противнику організовувати повноцінні атаки на свої ворота, але команді Миколи Сидорова все ж вдалося тричі вразити ворота Богдана Дьяченка. А загострення пристрастей на майданчику і попутно вибухаючі бійки тільки надавали гостроти цьому поєдинку.

      Як ми вже говорили раніше, київську команду помітно відрізняє саме бойовий характер, який змушує понервувати як лідерів, так і аутсайдерів чемпіонату.


      МХК "Динамо" – "Кременчук" 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

      У Харкові кременчужани впевнено обіграли харківський клуб і змогли закріпитися на першій сходинці в турнірній таблиці. Та й по ходу всього матчу саме команда з Кременчука володіла явною перевагою, чим не втомлювалася користуватися всі 60 хвилин зустрічі.

      Тільки першу половину першого періоду команди грали на рівні, а потім, після трьох пропущених шайб, харків'яни "посипалися" і були змушені грати роль наздоганяючих. "Кременчук", в свою чергу, тільки нарощував свій пресинг і не дозволяв противнику атакувати ворота Микити Гордюшина.

      Варто зазначити, що ця перемога стала десятою поспіль для кременчуцького клубу і вони на куражі продовжують заробляти результативні бали, навіть не думаючи зупинятися на досягнутому.


      "Білий Барс" – "Дніпро" 1:5 (0:4; 0:1; 1:0)

      Тур в Білій Церкві закрили лідер і аутсайдер поточного розіграшу УХЛ "Дніпро" і "Білий Барс", в якому херсонці на класі обіграли свого супротивника, не залишивши йому шансу відігратися.

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      Результат зустрічі дебютанти чемпіонату вирішили ще на старті першого періоду, відправивши у ворота Микити Пеленського відразу три шайби. А далі, як і з випадку з матчем між кременчуцьким і харківським клубами, білоцерківці "попливли" і повністю віддали противнику ігрову перевагу.

      Дуже серйозний хід набрали підопічні Дмитра Підгурського і не втомлюються доводити, що команда була створена для того, щоб перемагати. А білоцерківський клуб видав дуже неоднозначний старт сезону і зараз їм потрібно збиратися з силами, щоб протистояти впевненим лідерам чемпіонату.


      Турнірна таблиця УПЛ після 11 турів:

      Нагадаємо, що дванадцятий тур Української хокейної ліги пройде вже 24 і 25 жовтня. 24 жовтня спочатку о 17:00 в Києві зустрінуться "Крижані Вовки" і "Білий Барс", а потім о 18:30 "Кременчук" прийме "Дніпро". 25 жовтня о 18:30 тур в Дружківці закриють "Донбас" і МХК "Динамо".

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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