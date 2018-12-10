Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру

Останній тур УПЛ у 2018 році подарував чимало несподіванок. І вплинув на місця у турнірній таблиці. Не обійшлося і без красивих голів та розгромних рахунків.

"Шахтар" йде на перерву лідером

Донецький "Шахтар" перед матчем Ліги чемпіонів свою гру у чемпіонаті, традиційно, зіграв ще у п’ятницю. Цього разу "гірники" завітали у гості до "Маріуполя". Попри підсумковий результат, легким цей матч для гостей не був. Азовська команда грала з доволі насиченим захистом зі ставкою на контратаки. І це давало результат. Але до першого пропущеного голу. Бо вже за вісім хвилин після удару Степаненка рахунок на табло був 0:3. При цьому Мораєс забив свій 14-ий гол за "Шахтар" в УПЛ.

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"Шахтар" впевнено перемагає і готується до вирішального матчу у Лізі чемпіонів проти "Ліона". "Маріуполь" ж випав з топ-6.

Повернення туру №1

У цьому матчі за "Шахтар" зіграв Марлос. Гравець національної збірної України вийшов на заміну, вже на 18-ій хвилині замінивши Дентіньо, який отримав травму. Сам Марлос повернення відзначив забитим голом.

Варто зазначити, що Марлос був поза футболом майже два місяці – востаннє він грав ще 18 жовтня у матчі проти "Десни" в чемпіонаті України.

"Динамо" бере реванш у "Карпат"

Матч у Львові для "Динамо" було намаганням взяти реванш. "Карпати" у Києві обіграли столичну команду не лише за рахунком, але і за грою, завдавши однієї з найдошкульніших поразок.

Початок матчу не прогнозував розгром. І лише "дикий нефарт" гравців "Карпат" у цьому матчі не дозволив їм забити голи у ворота "Динамо". Хоча і самі гравці "зелено-білих" марнували нагоди (Карраскаль, який не реалізував вихід сам на сам). Зате майже все у гравців "Динамо" залітало (лише один раз стійка врятувала після удару Шапаренка).

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Як підсумок – перемога "Динамо", яка згодом повернула їх на друге місце (завдяки іншій команді зі Львова). "Карпати" ж надалі не можуть виграти вдома – шоста поразка поспіль.

"Зоря" громить "Арсенал"

Луганська "Зоря" під кінець року набрала чудовий хід – чотири перемоги у п’яти матчах. І лише одна нічия у грі з "Олімпіком". Завдяки цьому – четверте місце перед перервою.

Цього разу луганці перемогли "Арсенал", який ніяк не може вийти з піке. Зробили це з розмахом – у ворота "канонірів" влетіло три голи. Хоча і гості могли забивати, але "пробити" Луїса Феліпе так і не зуміли. Тож вони і далі останні.

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Варто відзначити, що це був 250-ий матч для Юрія Вернидуба на чолі "Зорі".

Повернення туру №2

У цьому матчі відбулося ще одне знакове повернення – захисник Микита Каменюка зіграв за "Зорю". Футболіст не виходив на поле ще з 26 серпня, коли востаннє зіграв проти "Десни". І теж своє повернення відзначив забитим голом. Після якого просто впав на газон від радості.

"Чорноморець": знову домашня поразка

Ще одна команда, яка ніяк не може вийти з піке – одеський "Чорноморець". Цього разу матч моряків проти полтавської "Ворскли" відбувся з глядачами на трибунах (хто не пам’ятає, то попередній домашній матч керівництво одеського клубу вирішило провести без глядачів).

"Ворскла" перемогла. Все завдяки єдиному голу ще на початку зустрічі. Але полтавська команда і надалі п’ята.

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Банер туру

На цьому матчі фанати одеського "Чорноморця" вивісили два банери. На одному – назви двох катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які захопила Росія поблизу Керченської протоки. На ще одному – напис "Кремль, покайся!".

Банер на матчі "Чорноморця"

Варто зазначити, що після матчу поліція затримала вболівальників одеського клубу. Волонтери стверджують, що за банер. В поліції переконують – що через піротехніку.

Єдина нічия туру

Єдиним матчем у цьому турі, який закінчився у нічию, стала гра "Олімпіка" проти "Десни". Прийшло на неї глянути лише 330 осіб. На стадіон, який вміщує майже 17 тисяч глядачів.

Ті, хто прийшли, побачили боротьбу і два забиті голи. Нічия, яка на користь "Десни", адже дозволила чернігівській команді залишитися у топ-6. "Олімпік" ж не може виграти у восьмому матчі поспіль (чотири нічиї та чотири поразки).

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"Олександрія" сенсаційно програє

Закривав тур матч "Олександрії" проти "Львова". До цього олександрійці на власному полі поступилися лише один раз – "Шахтарю", і один раз зіграли у нічию – з "Десною". Але й "Львів" на виїзді програв теж лише один раз – "Ворсклі". І саме гості продовжили свою успішну серію. Все завдяки Володимиру Адамюку. Захисник у цьому матчі оформив дубль. І приніс доволі сенсаційну перемогу "Львову".

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"Олександрія" ж опустилися на третє місце після цієї поразки. "Львів" наблизився на відстань в одне очко до топ-6.

Топ-3 голи туру

У шести матчах 18-го туру було забито 16 голів. А три матчі закінчилися розгромами. Тож і красивих голів було чимало. Пропонуємо вам топ-3 голів туру.

Степаненко у ворота "Маріуполя"

"Шахтар" довго не міг забити у ворота "Маріуполя". Аж поки за справу не взявся Тарас Степаненко. Півзахисник пробив у падінні через себе. Вийшло ефектно та ефективно.

Циганков зі штрафного "Карпатам"

Перший гол "Карпатам" Віктор Циганков забив зі штрафного. Вийшло доволі видовищно. Окрім того, цей гол схожий на той, який свого часу "карпатівець" Мякушко забивав у ворота того ж "Динамо" – та ж відстань, ті ж ворота, ті ж суперники. От тільки рахунок інший.

Другий гол Адамюка у ворота "Олександрії"

Захисник "Львова" у матчі проти "Олександрії" оформив дубль. Для захисників це доволі рідке явище (як і для нападників в українському футболі). І якщо перший гол – це після подачі з кутового, то другий гол гравець забив як заправний форвард – прийняв пас з глибини поля, скинув собі під удар та потужно пробив.

Розчарування туру

Не обійшлося і без цього. Ним став стан газону на стадіоні "Ніка" у Олександрії. Так, зима, дощ. Але це не газон для матчів УПЛ.

Місцями замість газону на стадіоні "Ніка" було болото

Герої туру

Їх одразу два. Перший – це Циганков, який оформив хет-трик у матчі проти "Карпат". Зважаючи, що у гравці "Динамо" є зацікавленість європейських клубів, цілком ймовірно, що вже взимку гравець перебереться у інший клуб. Відтак це можуть бути його останні голи в чемпіонаті України.

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Адамюк. Тут все зрозуміло – дубль, який приніс перемогу "Львову" на виїзді. Навряд чи варто чогось більшого очікувати від захисника. Хоча і пропущений гол – частково на його совісті.

Результати 18-го туру

Маріуполь – Шахтар 0:3

Голи: Степаненко, 62, Мораєс, 64, Марлос, 70

Карпати – Динамо 0:4

Голи: Циганков, 28, 49, 90+2, Шапаренко, 89

Зоря – Арсенал-Київ 3:0

Голи: Караваєв, 36 (пен.), Громов, 51, Каменюка, 80

Олімпік – Десна 1:1

Голи: Пасіч, 60 – Фаворов, 63

Чорноморець – Ворскла 0:1

Гол: Чижов, 4

Олександрія – Львів 1:2

Голи: Шендрік, 84 – Адамюк, 2, 30

Чемпіонат України бере паузу аж до 23 лютого 2019 року.