Розібрали вже 90% уламків: під завалами будинку в Дніпрі досі шукають 25 людей
Джерело:ДСНС
У Дніпрі все ще триває рятувальна операція після того, як Росія 14 січня завдала прямий ракетний удар по житловому будинку. Станом на ранок 17 січня розібрано 90% уламків зруйнованої багатоповерхівки.
У ДСНС повідомили, що станом на 08:00 17 січня врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. На жаль, унаслідок атаки Росії загинуло 40 осіб, з яких 3 дитини. Також травмовано 79 осіб (16 дітей).
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У лікарнях перебувають 28 постраждалих
Отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що рятувальна операція триває понад 63 години. Всього до робіт залучено 415 осіб та 60 одиниць техніки.
Повідомляється, що уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрані на 90%. Він додав, що 10 постраждалих у важкому стані.
У Дніпрі розбирають завали зруйнованого будинку / Фото з телеграму Валентина Резніченка
Що відомо про атаку Росії на Дніпро
- Росія у суботу, 14 січня, знову масовано атакувала міста України, серед яких і Дніпро. Ціллю російських терористів стала не тільки критична інфраструктура, але й цивільні будинки.
- Так, окупанти поцілили прямим ракетним ударом у будинок у Дніпрі. Унаслідок удару окупантів було зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху.
- Російські військові завдали удару застарілою і неточною ракетою типу X-22. Російські пропагандисти намагалися скористатися скандальною заявою радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Останній висловив думку, що нібито російська ракета була збита українською ППО, після чого впала на будинок.
- У Повітряних силах спростували заяву Арестовича. Там повідомили, що в будинок влучила ракета, яку росіяни випустили з району Курської області. Крім того, прямий ракетний удар Росії підтвердила розвідка Британія та відео очевидців.
- У Повітряних силах наголосила, що Україна не має засобів, щоб збивати ракети типу X-22. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 210 ракет такого типу, але жодну не вдалося збити. Зокрема, цією ракетою ворог атакував Кременчук 27 червня 2022 року.