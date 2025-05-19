На VIP місця: полк "Ахіллес" розігрує понад 10 квитків на топову виставу у театрі Франка
- Полк "Ахіллес" та театр ім. Івана Франка розігрують квитки на виставу "Весілля Фігаро" за донат від 500 гривень.
- Батарейки допомагають уражати логістику противника, зберігаючи життя військових.
Полк "Ахіллес" та театр імені Франка розігрують квитки на виставу за донат. Це один із театрів, на вистави якого важко потрапити через брак квитків.
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, що театр ім. Івана Франка у Києві та їхній підрозділ розігрують квитки на виставу "Весілля Фігаро" на VIP-місця.
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Як отримати приз
Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно задонатити не менше ніж 500 гривень. У призначенні платежу потрібно вказати свій контактний номер телефону. Потім за допомогою спеціальної програми організатори оберуть 12 номерів, які отримають можливість відвідати виставу в театрі імені Франка.
Чесно кажучи, я сам ще не бачив цю виставу, адже вже 3,5 роки перебуваю на війні. Але мрію її побачити й щиро сподіваюся, що після перемоги така можливість буде. А у вас вона може бути вже зовсім скоро – достатньо задонатити від 500 грн і залишити контактний номер, – сказав Юрій Федоренко.
Він додав, що попереду літо, а це – пора сприятливої погоди й можливостей для ударних засобів, зокрема FPV-дронів, проникати вглиб бойових порядків противника й ефективно бити по його логістиці. Тобто по всьому, що забезпечує підвезення боєприпасів, пального, ротацію тощо на великих дистанціях.
Для цього потрібні потужні батарейки для FPV-дронів, які дозволяють залітати максимально далеко. Це витратний матеріал: дрон летить разом із батарейкою в один бік і при ураженні цілі вибухає разом із нею. Відповідно, їх потрібно мати в достатній кількості.
Ми оголосили збір на 1 мільйон гривень, уже зібрали понад 200 000. Я більш ніж упевнений, що цього тижня ми закриємо потребу й вже з наступного понеділка вийдемо на бойову роботу, маючи необхідну кількість батарейок,
– сказав Юрій Федоренко.
Він додав, що ці батарейки допомагають доправляти боєприпаси вглиб і не дають противнику змоги накопичуватися й доходити до передньої лінії бойових зіткнень. Це дає можливість знищувати ворога та зберігати життя й здоров'я військових – зокрема піхотинців і штурмовиків.