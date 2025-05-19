На VIP місця: полк "Ахіллес" розігрує понад 10 квитків на топову виставу у театрі Франка

Полк "Ахіллес" та театр імені Франка розігрують квитки на виставу за донат. Це один із театрів, на вистави якого важко потрапити через брак квитків.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, що театр ім. Івана Франка у Києві та їхній підрозділ розігрують квитки на виставу "Весілля Фігаро" на VIP-місця.

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Як отримати приз

Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно задонатити не менше ніж 500 гривень. У призначенні платежу потрібно вказати свій контактний номер телефону. Потім за допомогою спеціальної програми організатори оберуть 12 номерів, які отримають можливість відвідати виставу в театрі імені Франка.

Чесно кажучи, я сам ще не бачив цю виставу, адже вже 3,5 роки перебуваю на війні. Але мрію її побачити й щиро сподіваюся, що після перемоги така можливість буде. А у вас вона може бути вже зовсім скоро – достатньо задонатити від 500 грн і залишити контактний номер, – сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що попереду літо, а це – пора сприятливої погоди й можливостей для ударних засобів, зокрема FPV-дронів, проникати вглиб бойових порядків противника й ефективно бити по його логістиці. Тобто по всьому, що забезпечує підвезення боєприпасів, пального, ротацію тощо на великих дистанціях.

Для цього потрібні потужні батарейки для FPV-дронів, які дозволяють залітати максимально далеко. Це витратний матеріал: дрон летить разом із батарейкою в один бік і при ураженні цілі вибухає разом із нею. Відповідно, їх потрібно мати в достатній кількості.

Ми оголосили збір на 1 мільйон гривень, уже зібрали понад 200 000. Я більш ніж упевнений, що цього тижня ми закриємо потребу й вже з наступного понеділка вийдемо на бойову роботу, маючи необхідну кількість батарейок,

– сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що ці батарейки допомагають доправляти боєприпаси вглиб і не дають противнику змоги накопичуватися й доходити до передньої лінії бойових зіткнень. Це дає можливість знищувати ворога та зберігати життя й здоров'я військових – зокрема піхотинців і штурмовиків.