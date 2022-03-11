Розірвання усіх зв'язків: Формула-1 анулювала легальні способи перегляду перегонів у Росії

Цинічний напад Росії на Україну різко змінив увесь світ. Ринок держави-агресора почали покидати сотні іноземних компаній. Світ спорту теж не залишився осторонь.

Зокрема, чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" вирішив відмовитися від усіх легальних способів перегляду цього спорту у Росії. Головна причина – військове вторгнення Росії в Україну.

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Нові обмеження для Росії

Формула-1 розриває усі зв'язки з Росією, яка є державою-агресором. Спершу чемпіонат розірвав контракту на гран-прі Росії. Тепер Формула-1 припиняє співпрацю з російським федеральним спортивним телеканалом "Матч ТВ". Йдеться про розірвання контракту на регіональні права на трансляції автоперегонів.

Аналогічним чином припиняються усі підписні послуги Формули-1. Це означає, що вболівальники у Росії більше не зможуть легально переглядати їхні трансляції, а також отримати доступ до F1 TV Pro та архівних служб. За винятком піратських копій, Формула-1 взагалі буде недоступна в Росії.

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