Розкол "Голосу": що відбувається з політсилою та чого очікувати восени

Публічний конфлікт, а тепер справжній розкол в "Голосі", розпочався ще пів року тому. Тоді з керівних посад прибрали шоумена та політика Сергія Притулу.

Частина депутатів звинуватила в узурпації влади всередині партії та фракції керівництво "Голосу" – Ярослава Железняка та Кіру Рудик. Мовляв, ті підігрують Банковій. Останньою крапкою стало виключення відразу 7 опозиційно налаштованих народних депутатів з партії.

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Депутатка Ольга Стефанішина феєрично на туалетному папері оголосила про вихід з партії "Голос". "Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка існує виключно на папері. На жаль – туалетному, – пояснила вона.

Політики провели спільну зустріч

У "Голосі" провели з'їзд, який був, за словами голови фракції Ярослава Железняка, відповіддю тим, хто різними способами останні пів року намагалися або висловити свою публічну позицію, або позмагатися за владу.

Втім вже колишні однопартійці сумніваються в легітимності з'їзду. Мовляв, велику частину делегатів туди просто не пустили. Партію "Голос" тепер "рейдернули" остаточно, переобравши керівництво та витиснувши "незручних" людей.

Якщо "Голос" перетворитися на фан-клуб Кіри Рудик – окей. Нехай буде фан-клуб Кіри Рудик,

– наголосив нардеп Ярослав Юрчишин.

Він додав, що у "Голосі" й далі триває така фактично остаточна узурпація влади, не відбулося конкурентне голосування за лідера, тому залишатися у політсилі немає логіки.

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Притула може повернутись у політику

На думку експертів, найімовірніше, Сергій Притула повернеться у велику політику вже у вересні, презентувавши новий політичний проєкт. Туди ж примкнуть ті, хто покинув партію "Голос". Тому зайняти свою електоральну нішу у них є всі передумови.

Ті депутати, що вийшли (з "Голосу – 24 канал), вони перебувають в ідеологічній рамці. Тому таке об'єднання максимально логічне та органічне,

– зазначив політолог Микола Давидюк.

Рейтинг знизився у всіх

Водночас скандал не пішов на користь ні тим, хто покинув "Голос", ні тим, хто залишився. Адже рейтинг знизився у всіх. Розчарувались й виборці, які голосували за партію. Тому мобілізувати електорат вже на виборах буде складніше.

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Як підкреслив політолог Олег Саакян, група Рудик та Железняка має погані стартові позиції на наступний політичний цикл.

Що очікувати від "Голосу": дивіться сюжет 24 каналу