Розкол у Білому домі: до якої з двох ідеологій ближчий Трамп

У команді президента США Дональда Трампа відбувся розкол. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент та мільярдер Ілон Маск виступають проти тарифів, які вводить американський лідер.

Зовсім іншу ідеологію мають радник Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер та радник з питань торгівлі Пітер Наварро. Це 24 Каналу зауважив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Конфлікт всередині команди Трампа

Юрій Рашкін розповів, що нові мита Трампа руйнують репутацію Скотта Бессента, тому для нього це невигідна історія. Ілон Макс також іноді має величезний вплив на Трампа, у деяких ситуаціях – не може нічого вдіяти.

Цікаво спостерігати конфлікт всередині команди Трампа, між Бессентом і Маском, Міллером і Наварро. Це класичний спір між практикою та теорією, ідеологи та капіталісти. Бессент і Макс дійсно розуміють, як працює економіка, що потрібно робити. У них є така практика,

– сказав він.

Пітер Наварро – аналітик, який має свою думку щодо економіки. Однак він дуже відданий Трампу, за що його дуже цінує лідер Штатів. За словами політичного діяча зі США, Стівен Міллер не має таких знань в економіці, однак контролює багато які процеси. Ймовірно, зараз Міллер і Наварро перемагають у цьому конфлікті.