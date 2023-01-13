У Росії війни між елітою: політтехнолог сказав, яка користь від цього для України

Російське керівництво продовжує розпалювати між собою міжусобиці. Усередині Росії відбувся справжній розкол.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. За його словами, кадрові зміни у ворога не можна назвати ротацією.

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Проблеми Росії

Сергій Гайдай зазначив, що президент Росії Владімір Путін, розуміючи, що в країні почалися скрутні часи, потребував мати контроль над своєю елітою. Особливо це стосується військових.

Насамперед це дуже чіткий сигнал про те, що в Росії почалися війни між елітами,

– зауважив він.

На думку політтехнолога, біля диктатора є три клани, які і беруть участь у прийнятті важливих рішень. Це військові, яких очолює російський міністр оборони Сєргєй Шойгу, начальник генштабу Валєрій Герасимов, генерал Алєксандр Ларін.

"З іншого боку є ПВК "Вагнера" з Пригожиним, їхнє ставлення до Суровікіна, який очолював так звану військову операцію. І без ФСБ, Патрушева не обійшлося", – додав він.

За слова Гайдая, між ними відбувся розкол, що є поганим сигналом для Росії.

"У такі скрутні часи у можновладця є проблема військового перевороту особливо, коли війна йде на за планом", –підтвердив політтехнолог.

На його думку, Росія повторює свої ж помилки після програшу у Першій світовій війні.

"Там нічого не змінюється. Один із елементів, коли можновладець хоче тримати еліту під контролем, це так звана опричнина. Це виділяється особлива когорта людей, які мають право на силу, насилля", – пояснив Гайдай і додав, що саме у такий спосіб і можна приборкати еліту.

Імовірно, що за цим стоять вже відомі особистості.

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Ключові особи російського угрупування

Не обійшлося без Євгєнія Пригожина і Рамзана Кадирова.

"Була продемонстрована "кувалда" як натяк на те, що буде очікувати всіх, хто не дуже лояльний", – зауважив він.

На думку Гайдая, у внутрішній боротьбі, об’єднавшись з ФСБшниками, перемогли саме військові. Як свідчення - усунення Пригожина через поразки під Бахмутом. Також був прибраний Сєргєй Суровікін, який не показав ефективності.

Це добре для України. Ми розуміємо, що він обіцяв, що завдяки прямому лобовому наступу, а з іншого боку ракетному терору над українцями, вони переломили хід війни, а цього не вдалося,

– підкреслив політтехнолог.

Гайдай звернув увагу, що поява Ларіна, заміна Суровікіна Герасимовим – це плюс для України. Тому що ніяких нових ефективних військових там не з'явилося.

Ситуація в Соледарі

Розкол також має відбиток і на ситуації з українським Соледаром.

"Я думаю, що була розмова з Путіним, коли військові та ФСБшники пояснили за Соледар. Тобто якщо їм буде загрожувати "кувалда", то вони не гарантують їм безпеку", – припустив політтехнолог.

На його думку, саме так працюють алгоритми у російській владі. Наразі ж клан ФСБшників, об'єднавшись із військовими, усунув поки що від влади радикалів.

Що буде далі покаже час. Дуже багато буде залежати від того, що буде на фронті,

– підкреслив він.

Сергій Гайдай нагадав, що росіяни мають серйозні інформаційні розбіжності. Тому що "вагнерівці" і Пригожин рапортують про те, що вони взяли Соледар. А Міноборони каже, що це не правда, що йдуть бої і Соледар візьмуть саме регулярна російська армія.

Проте доля українського Соледару лише в руках ЗСУ.

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