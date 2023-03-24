Мільйонні розкрадання ексглавою Фонду держмайна: одного зі спільників помістили в СІЗО

ВАКС обрав запобіжний захід учаснику злочинного угрупування, яке очолював колишній Голова Фонду держмайна. Зловмисники організували схему мільйонних розкрадань.

Ухвалу можна оскаржити безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів із дня оголошення судового рішення.

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Учаснику злочинного угруповання обрали запобіжний захід

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, 24 березня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому радникові голови ФДМУ. Він був учасником злочинної організації, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 мільйонами гривень держпідприємств, зокрема:

"Одеського припортового заводу";

"Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Суд частково задовольнив клопотання та встановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 мільйона гривень застави. У разі її внесення на підозрюваного будуть покладені наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Термін дії запобіжного заходу – до 20 травня 2023 включно.



Ексголову Фонду держмайна підозрюють у мільйонних розкраданнях / Фото САП

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Хто фігурує у схемі

Крім ексголови Фонду держмайна, про підозру повідомили ще 9 особам:

співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ особі;

раднику голови ФДМУ;

двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";

виконувачу обов'язків керівника АТ "Об'єднано гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на "ОПЗ";

двом особам – співучасникам злочину.

Варто зауважити, що усі посади підозрюваних вказані на момент вчинення злочину.

Дії зловмисників кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу – "створення та керівництво злочинною організацією" та "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою".