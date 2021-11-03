Розкрадання грошей батальйону: СБУ підозрює дружину Семенченка
Джерело:пресслужба СБУ
Служба безпеки України підозрює розкрадання грошей із рахунків благодійного фонду батальйону "Донбас". Слідство повідомило підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків фонду 150 тисяч гривень.
Вона могла витрачати фінанси на власні потреби, які не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Мовиться про Наталію Московець – дружину колишнього депутата й комбата "Донбас" Семена Семенченко.
До теми Мільйонні збитки для держави: поліція викрила схему розкрадання грошей "Укрхімтрансаміаку"
Семенченко підтвердив підозру дружині
Правоохоронці не повідомили ім'я та прізвище обвинуваченої. Проте сам Семенченко на своїй фейсбук-сторінці підтвердив, що це саме Наталія Москавець.
СБУ вручило підозру моїй дружині – матері моїх 3 дітей,
– написав він.
Сама Московець на своїй сторінці зауважила, що отримала від слідчих підозру у крадіжці. Проте не вказала, чого саме стосується справа.
За даними слідства, жінка мала доступ до карткового рахунку фонду. Саме з нього вона здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.Зауважте! Наразі слідство зафіксувало факт привласнення й розтрату понад 150 тисяч гривень. Ці фінанси люди жертвували на потреби й розвиток добровольчого батальйону.
Жінці оголосили про підозру крадіжки за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поки тривають слідчі дії.
Справа Семена Семенченка: головне
- СБУ заявило, що з 2018 року в Києві та на території області діяло незаконне збройне формування, що мало тренувальну базу та цілий арсенал. Серед них був й екснардеп Семен Семенченко.
- В Офісі генпрокурора розповіли, що учасники формування у липні 2019 року здійснили теракт. Мовиться про постріл із протитанкового гранатомета в будівлю одного з українських телеканалів в Києві.
- Семенченко своєї провини не визнав. У знак протесту він голодував понад 60 днів. Після цього його перевели у Лук'янівське СІЗО.
- Київський апеляційний суд 6 жовтня залишив Семенченка під вартою. Його прихильники планували акцію протесту.