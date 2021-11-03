Розкрадання грошей батальйону: СБУ підозрює дружину Семенченка

Служба безпеки України підозрює розкрадання грошей із рахунків благодійного фонду батальйону "Донбас". Слідство повідомило підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків фонду 150 тисяч гривень.

Вона могла витрачати фінанси на власні потреби, які не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Мовиться про Наталію Московець – дружину колишнього депутата й комбата "Донбас" Семена Семенченко.

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Семенченко підтвердив підозру дружині

Правоохоронці не повідомили ім'я та прізвище обвинуваченої. Проте сам Семенченко на своїй фейсбук-сторінці підтвердив, що це саме Наталія Москавець.

СБУ вручило підозру моїй дружині – матері моїх 3 дітей,

– написав він.

Сама Московець на своїй сторінці зауважила, що отримала від слідчих підозру у крадіжці. Проте не вказала, чого саме стосується справа.

За даними слідства, жінка мала доступ до карткового рахунку фонду. Саме з нього вона здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.

Наразі слідство зафіксувало факт привласнення й розтрату понад 150 тисяч гривень. Ці фінанси люди жертвували на потреби й розвиток добровольчого батальйону.

Жінці оголосили про підозру крадіжки за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поки тривають слідчі дії.

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