Розкрадання 37 мільйонів при облаштуванні полігону "Широкий лан": справу скерували до суду

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До суду скерували обвинувальний акт про обвинувачення експосадовців Збройних сил України та 2 представників приватного товариства у розтраті понад 37 мільйонів гривень. Розкрадання здійснили під час облаштування військового полігону "Широкий лан".

Джерело:

НАБУ

В Агентстві повідомили, що 20 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт щодо 5 фігурантів цієї справи.

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Їм інкримінують зловживання на понад 37 мільйонів гривень під час облаштування військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область),
– йдеться у повідомленні.

Серед обвинувачених у розкраданні грошей

  • начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ у складі Міноборони Олег Галушко;
  • начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ Сергій Чагарний;
  • начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ;
  • бенефіціар ТОВ;
  • директор ТОВ.

Що відомо про розкрадання при облаштуванні полігону

  • Слідство встановило, що посадовці Міноборони у змові з представниками компанії так облаштовували польовий табір "Широкий лан", що компанія отримала 37 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконала.
  • Суму завданих державі збитків внаслідок незаконної переплати підтвердив висновок Державної аудиторської служби та експертизи.
  • 30 липня 2020 року детективи НАБУ викрили 5 фігурантів справи, їм повідомили про підозру.
  • Розслідування НАБУ і САП здійснювали впродовж року — з грудня 2019 по листопад 2020 року. Кримінальне провадження передали до НАБУ за підслідністю з Державного бюро розслідувань.