Біля Сахаліну нафтовий танкер Росії зазнав аварії: у РНБО попередили про загрозу для світу
- Нафтовий танкер "Олександр Кащук" зазнав аварії біля Сахаліну, що призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці.
- Центр протидії дезінформації вказує на системний характер аварій з російськими танкерами через недостатнє технічне обслуговування, спричинене військовими витратами та санкціями.
Останнім часом російські танкери частіше почали потрапляти в аварії. У РНБО пояснили, у чому полягає небезпека для світу.
У Росії сталася чергова аварія з нафтовим танкером, яка призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.
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Чому танкери Росії часто тонуть
Так, 20 квітня Далекосхідна транспортна прокуратура повідомила про розлив нафтопродуктів у Холмську Сахалінської області. Попередньо, витік стався під час перекачування палива в ємності на березі з танкера "Олександр Кащук", пришвартованого біля причалу в морському торговому порту.
Відомо, що танкер "Олександр Кащук" збудовано у 2009 році.
Лише 3 місяці тому сталася аналогічна аварія із забрудненням моря біля берегів Камчатки. А аварія, що призвела до затоплення двох танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року року, спричинила масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.
У Центрі протидії дезінформації вказали на системний характер інцидентів з російськими нафтовими танкерами. Вони створюють серйозну небезпеку для екології у всьому світі. Причина аварійності російського флоту криється у неможливості Кремля забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій.