Готуються до передачі: Україна планує отримати від партнерів мінімум п'ять протимінних кораблів
Мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, а розмінування потребує часу. Для цього екіпаж проходить навчання, а Україна отримує кораблі від партнерів.
Про операцію з розмінування розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, екіпажі двох мінних тральщиків "Чергнігів" та "Черкаси" Україна отримала від Великої Британії у 2022 році.
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Партнери надають кораблі для розмінування
Наразі екіпажі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть .
Операція з розмінування вже спланована, штаб вже створений. Екіпажі кораблів також готуються, проте, згідно конвенції Монтре, наразі вони не можуть потрапити в акваторію Чорного моря,
– пояснив Плетенчук.
Речник Військово-Морських сил ЗСУ прокоментував ситуацію щодо передачі Україні ще трьох протимінних суден. Їх планують передати Нідерланди та Бельгія.
На них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними,
– сказав він.
Ситуація в Чорному морі: останні новини
- В ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в тимчасово окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук також зазначив, що разом із цими двома російськими кораблями могли уразити й інше судно. Він розповів, що це був розвідувальний корабель "Іван Хурс", на якому вразили розвідувальне обладнання та кормову частину.
- Вже незабаром, 26 березня, Збройні сили України успішно вразили російське судно "Костянтин Ольшанський" за допомогою української ракети "Нептун". Корабель, який спочатку належав Україні, був незаконно захопленим російськими силами у 2014 році під час анексії Криму.