Готуються до передачі: Україна планує отримати від партнерів мінімум п'ять протимінних кораблів

Мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, а розмінування потребує часу. Для цього екіпаж проходить навчання, а Україна отримує кораблі від партнерів.

Про операцію з розмінування розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, екіпажі двох мінних тральщиків "Чергнігів" та "Черкаси" Україна отримала від Великої Британії у 2022 році.

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Партнери надають кораблі для розмінування

Наразі екіпажі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть .

Операція з розмінування вже спланована, штаб вже створений. Екіпажі кораблів також готуються, проте, згідно конвенції Монтре, наразі вони не можуть потрапити в акваторію Чорного моря,

– пояснив Плетенчук.

Конвенція Монтре забороняє проходження військових суден через Босфор і Дарданелли під час війни в Чорному морі.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ прокоментував ситуацію щодо передачі Україні ще трьох протимінних суден. Їх планують передати Нідерланди та Бельгія.

На них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними,

– сказав він.

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