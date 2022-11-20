У кожному кабінеті – вбивчий сюрприз: з'явилися кадри, як розміновували СБУ в Херсоні

Окупанти залишили у будівлі Служби безпеки у Херсоні не просто безлад. Серед розкиданих та потрощених речей заховали вибухівку.

Про це написав речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він опублікував відео зі знахідками "руского міра".

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"Міна МЛ7 закладена під принтер і ще багато "сюрпризів" знайшли під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", – розповів Назаров.

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Яку вибухівку залишають росіяни

Речник зазначив, що деякі з залишених мін неможливо переносити для знищення. Відтак, розмінування неможливе.

Єдиний вихід – це підрив замінованої споруди, – сказав Назаров.

ДСНС працюють на Херсонщині

Голова ДСНС України Сергій Крук раніше розповів, що територія Херсонської області замінована на приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Через це у регіоні працюють і рятувальники із Заходу країни. Вони обстежують дороги, об'єкти, взаємодіють з енергетиками,

"Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам", – сказав голова ДСНС.

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