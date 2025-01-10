Робота, що рятує життя: як відбувається розмінування України

2 119 квадратних кілометрів української землі очищено від вибухонебезпечних предметів піротехніками ДСНС та вибухотехніками Національної поліції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Упродовж 2023 – 2024 років МВС працювало у фокусі посилення спроможностей саперних підрозділів як у ДСНС, так і в Нацполіції. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Як готують фахівців з розмінування

Фахівців з розмінування потрібно готувати, екіпірувати та координувати. Це системна робота. У 2025 році посилюємо наші спроможності: за підтримки уряду Японії та JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва) будується Центр підготовки саперів. У ньому будуть проходити підготовку та підвищення кваліфікації сапери державних і приватних суб'єктів протимінної діяльності.

Готують піротехніків в університетах цивільного захисту і безпеки життєдіяльності. Вибухотехніки поліції також проходять підготовку на базі свого навчального центру. Як відбувається підготовка: особа, яка хоче стати піротехніком, має пройти відповідний відбір. Далі – понад 2 місяці інтенсивного навчання. І після успішного завершення підготовки новоспечений сапер стає до роботи.

З початку робіт сапери системи МВС вилучили понад 898 тисяч вибухонебезпечних предметів. У 2024 році на 1 квадратний кілометр розмінованих територій саперні підрозділи Національної поліції знешкодили в середньому 339 вибухонебезпечних предметів, а ДСНС – 156. Ці дані вказують на роботу наших фахівців на щільно забруднених ділянках.

З вересня працює Офіс протимінної діяльності на базі ДСНС, в якому, серед іншого, контролюються процеси розмінування в режимі реального часу. Зокрема, на спеціалізованому дашборді відображається як зведена загальна інформація, так і залучені саперні розрахунки на тій чи іншій ділянці розмінування.

Ми чітко знаємо, де і скільки розрахунків працюють щодня. Які території вже перевірили і скільки заплановано. Ця візуалізація необхідна для планування роботи та розуміння масштабів.

Під час процесу розмінування визначаються напрямки, які потребують особливої уваги. Це відновлення безпечного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, населених пунктів та повернення в продуктивне використання земель аграріями на деокупованих територіях. Основна увага зосереджена на лініях електропередач, трубопроводах, залізничних коліях, автомобільних дорогах та сільськогосподарських угіддях.

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Як відбувається розмінування

У 2024 році чверть саперів ДСНС, які працювали на деокупованих територіях, займалися очищенням саме земель сільськогосподарського призначення. А вже у 2025 втричі більше піротехніків розміновуватимуть ці важливі для економіки країни території.

Окремий виклик – підводне розмінування. За майже три роки сапери ДСНС розмінували понад 16 тисяч гектарів акваторій водних об'єктів, вилучивши та знешкодивши понад 2000 вибухонебезпечних предметів.

Зараз модернізуємо Центр підводного розмінування. 336 саперів-водолазів вже готові до виконання завдань, з них 24 фахівці для глибоководного розмінування з використанням барокамер на глибину до 50 метрів.

У процесі розмінування наші саперні розрахунки застосовують спеціалізовану техніку. Зокрема, машини механізованого розмінування. У системі органів МВС таких працює 101. Як правило, залучається техніка з ранньої весни до пізньої осені, коли стан ґрунту дозволяє проведення робіт. Ми вдячні іноземним партнерам, які посилили наші спроможності машинами механізованого розмінування:

Японія,

США,

Німеччина,

Швейцарія,

Канада,

Італія,

Хорватія,

Азербайджан,

Велика Британія,

Південна Корея,

Литва,

Естонія.

Під час роботи на полях техніка зазнає пошкоджень, тож у ДСНС функціонує хаб із технічного обслуговування та ремонту машин розмінування. Також працює майстерня з обслуговування та ремонту металодетекторів. У ДСНС налічується понад 2 600 металодетекторів різних типів і виробників, частину з яких ми можемо обслуговувати в Україні. Ми працюємо над тим, аби досягти стовідсоткового забезпечення ремонту й обслуговування всієї техніки.

Крім того, у системі ДСНС діють 2 центри сертифікації, за час діяльності яких 35 організацій отримали статус операторів протимінної діяльності (з них 10 підрозділів ДСНС). Ще 35 організацій перебувають на різних етапах сертифікації.

Оператором протимінної діяльності може стати будь-яка установа чи організація, яка пройде сертифікацію та акредитацію відповідно до стандартів з протимінної діяльності, які підтверджені на території держави. Це може бути як іноземна кампанія, так і вітчизняний оператор. Операції можуть охоплювати такий перелік робіт: нетехнічне, технічне обстеження, навчання населення, власне сам процес розмінування, а також знищення виявлених боєприпасів.

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Сертифікуючи операторів протимінної діяльності, ми беремо на себе відповідальність за їх роботу. Відповідно фахівці Офісу протимінної діяльності перевіряють якість виконання робіт.

Уся система пропрацьована, перевірена. Виявивши недоліки, ми відразу їх корегуємо, щоб виконання завдань із розмінування проходило чітко, ефективно і злагоджено. Це в інтересах усіх суб'єктів процесу.

Плани на 2025 рік у сфері гуманітарного розмінування

Ми завершуємо створення міжвідомчої тренувальної бази для кінологічних підрозділів системи МВС, зокрема, для підготовки мінно-пошукових собак.

Маємо впровадити Реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, в якому обліковуватиметься перевірена інформація щодо територій, які зазнали впливу бойових дій. За технічний супровід цього Реєстру відповідає Центр гуманітарного розмінування, адміністрування здійснюватиме ДСНС.

І, звісно, розширюємо арсенал інноваційних протимінних технологій. Зокрема, використання БпЛА із магнітометрами для розвідки потенційно небезпечних територій, а також підводних та надводних роботизованих комплексів. ДСНС уже готують понад 200 саперів-розвідників та проводять тестування 7 розвідувальних дронів.

МВС України докладає усіх зусиль, аби кожен сантиметр нашої звільненої землі знов став безпечним для життя та праці.

Завдяки професіоналізму наших саперів, міжнародній підтримці та інноваційним технологіям, ми здобули унікальний досвід. Наші фахівці ефективно очищують навіть найскладніші ділянки з подвійним мінуванням, вибуховими пастками та іншими "сюрпризами" від ворога.

Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що разом ми повернемо безпеку у кожну деокуповану громаду.