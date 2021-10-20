Розміром з грейпфрут: в Австралії випав рекордно великий град – вражаючі фото

У місті Маккай на східному узбережжі Квінсленду випав град, діаметром 16 сантиметрів. Рекордно великі градини засипали австралійське місто після сильної бурі.

Синоптики з Бюро метеорології перевірили льодяні камені та підтвердили їхній колосальний розмір завдяки світлинам від небайдужого фотографа. Він розмістив градину поруч з вимірювальною стрічкою, що дозволило зробити висновки.

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Найбільші льодяні ядра сягали 16 сантиметрів у діаметрі. Загалом же землю вкрили опади, розміром 12 – 14 сантиметрів.

"Деяким людям градини не вміщалися в руку, це досить вражаюче. Мовиться про град, розміром з грейпфрут", – прокоментував синоптик Дін Наррамор.

Як утворюється величезний град

Град, розміром понад 5 сантиметрів, вважається дуже великим. Це доволі рідкісне явище, яке потребує особливих умов у довкіллі.

Краплі дощу замерзають, коли тепле та вологе повітря зустрічається в атмосфері з потоком холодного та сухого повітря. Утворені потоки довше утримують ядра в повітрі та у такий спосіб дозволяють їм стати ще більшими.



В Австралії випав рекордно великий град / Фото John Caporn

Такі опади можуть бути доволі небезпечними, уже коли досягають розміру м’яча для гольфу. Градини можуть зашкодити як життю та здоров’ю людей, так і пошкодити майно.

Користувачі соцмереж в Австралії повідомили про серйозні збитки після грози. Відомо, що град порозбивав лобове скло в автомобілях та дахи будинків у Квінсленді.

Дуже дорогі опади

У Раді страхування Австралії зазначили, що ведуть перемовини зі своїми членами у Квінсленді. Наслідки граду, зазвичай, є страховими випадками та завдають збитків на мільярд доларів.

Наприклад, наприкінці жовтня 2020 року, на Гелловін у Квінсленді випав сильний град. Негода завдала збитків на 1,05 мільярда доларів.



Негода завдала збитків на мільярд доларів / Фото Christopher Harvey

Після масштабної бурі в Квінсленді у жовтні 2021 року, в Австралії ще будуть грози. Однак настільки серйозних опадів, за прогнозами синоптиків, очікувати не варто.

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