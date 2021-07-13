Розміром із м'яч для гольфу: сусідню Словаччину під час урагану засипало градом

13 липня 2021 , 09:22
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Джерело:

Mukachevo.net

Східну Словаччину накрили сильні зливи та шквальний вітер. Ситуацію погіршив величезний град, розміром як м'яч для гольфу.

Наприклад, у місті Кошиці дощ та град тривав близько 20 хвилин. Злива затопила дороги, а буревій зірвав дерева. На одній з вулиць на землю летіли металеві листи з даху.

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Затопило навіть села

На Пряшівщині затопило деякі села, особливо у північно-східному районі регіону. У селі Ленартов вода залила 15 приватних будинків. На місце терміново виїжджали рятувальники.


Величезний град / Фото Mukachevo.net


Град у Словаччині / Фото Mukachevo.net

Чому виникла негода

Метеорологи виділяють причину такої негоди. Вони вважають, що бурі є наслідком сильної спеки протягом останнього місяця.


Зруйновані будинки у Словаччині / Фото Mukachevo.net


Підтоплені села / Фото Mukachevo.net

Негода на Закарпатті

Нещодавно Закарпаття накрила потужна негода. У регіоні теж був сильний дощ та вітер. Підтопило автомобільні дороги, двори та будинки місцевих жителів.

Найбільше постраждали селище Ясіня та села Лазещина, Богдан, Луги.

 

 

Автор: Ольга Музика