Розміром із м'яч для гольфу: сусідню Словаччину під час урагану засипало градом
Джерело:Mukachevo.net
Східну Словаччину накрили сильні зливи та шквальний вітер. Ситуацію погіршив величезний град, розміром як м'яч для гольфу.
Наприклад, у місті Кошиці дощ та град тривав близько 20 хвилин. Злива затопила дороги, а буревій зірвав дерева. На одній з вулиць на землю летіли металеві листи з даху.
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Затопило навіть села
На Пряшівщині затопило деякі села, особливо у північно-східному районі регіону. У селі Ленартов вода залила 15 приватних будинків. На місце терміново виїжджали рятувальники.
Величезний град / Фото Mukachevo.net
Град у Словаччині / Фото Mukachevo.net
Чому виникла негода
Метеорологи виділяють причину такої негоди. Вони вважають, що бурі є наслідком сильної спеки протягом останнього місяця.
Зруйновані будинки у Словаччині / Фото Mukachevo.net
Підтоплені села / Фото Mukachevo.net
Негода на Закарпатті
Нещодавно Закарпаття накрила потужна негода. У регіоні теж був сильний дощ та вітер. Підтопило автомобільні дороги, двори та будинки місцевих жителів.
Найбільше постраждали селище Ясіня та села Лазещина, Богдан, Луги.