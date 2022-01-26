На розміщення сил тероборони потрібно понад 2,7 мільярда гривень, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що для розгортання сил територіальної оборони необхідно 2,7 мільярда гривень. За його словами, першочергові витрати підуть на облаштування місць дислокації бригад.

Міністр оборони також зазначив, що потрібно забезпечити бійців зброєю, одягом, засобами індивідуального зв'язку та бронезахисту. Про це він повідомив на засіданні уряду 26 січня.

Читайте також У Силах тероборони назвали дії у разі повномасштабного нападу Росії

Олексій Резінков вказав, що мовиться про розгортання 176 військових частин. За його словами, залишається питання стану приміщень, підключення до комунікацій, забезпечення транспортом.

До слова, якщо говорити про батальйони, то мають бути:

приміщення для постійного перебування 45 осіб і резерву;

робочі місця;

приміщення для зберігання зброї;

місця для транспорту.

Станом на 25 січня 80 підрозділів вже розміщені, укладено близько 23 договорів оренди майнових комплексів. Сума потреб на облаштування усіх місць дислокації становить 2 мільярди 772 мільйони гривень,

– пояснив міністр.

Він додав, що у лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участі представників органів влади місцевого самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію із ЗСУ.

Формування тероборони в Україні

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Саме цей документ і передбачає формування Сил територіальної оборони. Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.

Вже з суботи, 15 січня, українські підрозділи територіальної оборони отримали зброю.

Для приєднання необхідно звернутись у своєму військкоматі до офіцера тероборони.

До теми – як записатися до лав територіальної оборони: дивіться відео