Є дві мети, – Жданов припустив, чому Путін заговорив про ядерну зброю в Білорусі

Росія, оголосивши про розміщення сховища із ядерною зброєю на території Білорусі, фактично приховано окупувала ще одну країну. Китай теж може бути до цього причетним.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, під час візиту китайського очільника Сі Цзіньпіна до Москви могло вирішуватися саме це питання.

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Росія тисне на Захід

Олег Жданов пояснив, що бригада "Іскандерів" стоїть в Білорусі із грудня 2021 року, тобто з початку навчання. Втім, це не головна проблема.

Мені здається, що тут дві задачі, які намагається вирішити РФ. Перше – це підготовка для залякування Заходу,

– припустив він.

На його думку, саме через саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, пов'язана активізація шантажу з боку російського диктатора.

"Путін хоче вплинути на сам саміт та його рішення", – наголосив військовий експерт.

За його словами, мовиться про те, що дальність зброї дозволяє влучити у Вільнюс.

Китай теж у грі

Олег Жданов повідомив, що друга мета Путіна – це все ж Білорусь.

І це, до речі, може бути погоджено з самим Китаєм. Тому що Китай теж має свої плани на Білорусь,

– розказав він.

Військовий експерт підкреслив, що наявність сховища із ядерною зброєю передбачає будівництво військової бази.

"Лукашенко землю все ж таки знайшов, базу будують, а це означає, що російські війська будуть охороняти цю ядерну зброю й зберігати на території Білорусі", – додав він, натякаючи на те, що ядерне озброєння не буде передане Збройним силам країни, а так і залишатиметься в руках Росії.

Тож мовиться про приховану окупацію Білорусі.

У цьому може бути зацікавлена не тільки Росія, щоб прив'язати її остаточно, але й Китай,

– пояснив Жданов.

На його думку, свідчення цього – мовчання Китаю. Ймовірно, він у змові із Росією.

Ядерний шантаж Путіна: ключове