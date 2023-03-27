Вона неефективна: навіщо Путін хоче розмістити російську ядерну зброю в Білорусі
Росія заявила, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Такі дії російського диктатора Владіміра Путіна можна вважати шантажем та інформаційним вкидом. Ядерна зброя країни-агресорки неефективна, однак є певні ризики для світу.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, міжнародна спільнота повинна щось вдіяти, адже Росія зараз розповсюджує по світу ядерну зброю.
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Ядерна зброя Росії неефективна
Коваленко зазначив, що тактична ядерна зброя ще з кінця 70-х – початку 80-х років не була достатньо ефективною. Тому навіть у той час під час війн було неприйнятно застосовувати таке озброєння.
Військовий експерт припустив, що Росія використовує ядерну зброю як елемент шантажу або інформаційний вкид.
Ядерна зброя може мати якийсь вплив на тих споживачів "інформаційного фаст-фуду", які не дуже добре розуміють, як її застосувати. Взагалі коли вони чують про ядерну зброю, то біжать за "Валідолом",
– зауважив він.
Коваленко про ядерну зброю Росії: дивіться відео
Росія розповсюджує ядерну зброю по світу
Олександр Коваленко підкреслив, що світ нічого не робить, щоб запобігти розповсюдженню ядерної зброї з Росії. Путін – військовий злочинець, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду. Диктатор заявляв, що це розміщення ядерної зброї за запитом Мінська.
"Якщо він отримає такий запит від, наприклад, Башара Асада (президент Сирії – 24 Канал), Росія відгукнеться? Ось саме про це зараз наші міжнародні партнери повинні думати. Росія є неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї по світу. Країни, які до того її не мали, можуть її отримати під патронатом Росії", – наголосив експерт.
Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі
- Владімір Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території. Тепер же Москва готова до цього, бо там досі не можуть прийняти той факт, що Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- До 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Однак Путін зазначив, що не мовиться про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі і, як вже звично, буде експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.
- У США прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, зауваживши, що Путін зробив цю заяву в момент зростання напруженості із Заходом через війну в Україні.
- Аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хотів розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.