Вона неефективна: навіщо Путін хоче розмістити російську ядерну зброю в Білорусі

Росія заявила, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Такі дії російського диктатора Владіміра Путіна можна вважати шантажем та інформаційним вкидом. Ядерна зброя країни-агресорки неефективна, однак є певні ризики для світу.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, міжнародна спільнота повинна щось вдіяти, адже Росія зараз розповсюджує по світу ядерну зброю.

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Ядерна зброя Росії неефективна

Коваленко зазначив, що тактична ядерна зброя ще з кінця 70-х – початку 80-х років не була достатньо ефективною. Тому навіть у той час під час війн було неприйнятно застосовувати таке озброєння.

Військовий експерт припустив, що Росія використовує ядерну зброю як елемент шантажу або інформаційний вкид.

Ядерна зброя може мати якийсь вплив на тих споживачів "інформаційного фаст-фуду", які не дуже добре розуміють, як її застосувати. Взагалі коли вони чують про ядерну зброю, то біжать за "Валідолом",

– зауважив він.

Коваленко про ядерну зброю Росії: дивіться відео

Росія розповсюджує ядерну зброю по світу

Олександр Коваленко підкреслив, що світ нічого не робить, щоб запобігти розповсюдженню ядерної зброї з Росії. Путін – військовий злочинець, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду. Диктатор заявляв, що це розміщення ядерної зброї за запитом Мінська.

"Якщо він отримає такий запит від, наприклад, Башара Асада (президент Сирії – 24 Канал), Росія відгукнеться? Ось саме про це зараз наші міжнародні партнери повинні думати. Росія є неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї по світу. Країни, які до того її не мали, можуть її отримати під патронатом Росії", – наголосив експерт.

Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі