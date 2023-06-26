А розмов то було: Путін виступив з терміновим зверненням й епічно зганьбився

Аж під вечір 26 червня Володимир Путін наважився вийти з бункера й звернутися до росіян. Його промову анонсували як "історичну", однак традиційно щось пішло не так.

Путіна вистачило лише на декілька хвилин. Він побив власний рекорд за тривалістю виступу та за кількістю озвученої маячні. Ганебний виступ транслювали росЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що набалакав Путін

Путін, який перебуває у своїй реальності заявив, що на тлі заколоту Євгенія Пригожина росіяни проявили "згуртованість". Взагалі-то так. Однак є нюанс: росіяни проявили дивовижну згуртованість у намаганні втекти з країни-терористки.

Далі у кутках своєї свідомості Путін знайшов слово "смута", яке, мабуть, запам'ятав ще у школі й заявив, що будь-які спроби її вчинити, приречені на провал. Зрештою, вся Росія приречена на провал.

Путін наголосив, що від самого початку негайно ухвалили всі необхідні рішення, аби нейтралізувати загрозу. Тут можна погодитися. У Липецькій області, яка й так живе вкрай погано, аби не пропустити вагнерівців, ухвалили мужнє рішення перекопати весь асфальт. Шоковані місцеві жителі виходили з автівок, дивилися на розриту дорогу й цікавилися, як їм тепер повернутися додому.

Росія довгий час розповідала про "нєт патєрь". Але бажаючи додати своєму виступу більше драматизму, Путін раптом побідкався, що на фронті "гібнут наши таваріщі". Також "бункерний дід" визнав, що під час заколоту Пригожина "задвохсотилися" російські льотчики. За словами Путіна, їхня "пакетизація" "вберегла Росію".

Також Путін заявив, що вагнерівці, які брали участь у заколоті, зможуть поїхати до Білорусі, підписати контракт з Міноборони або звільнитися.

Росіяни вечірню байку від діда не оцінили

Вочевидь, Путін стільки витратив на війну, що на спічрайтера вже забракло. Росіяни розчаровані фантастично слабким виступом й бідкаються, що "кіна не буде". Дехто навіть каже, що краще б звернення взагалі не було. Ось так Путін продовжує розчаровувати болота.