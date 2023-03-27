Починають "жерти один одного": хто отримає владу після розвалу Росії

Днями журналісти оприлюднили запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова і продюсера Йосипа Пригожина. Російські бізнесмени різко критикували політику Владіміра Путіна і бідкалися на негаразди, які їм приніс неуспіх так званої СВО.

Російські політичні та бізнесові кола продовжать з'ясовувати між собою стосунки, але ніколи не об'єднаються, аби скинути Путіна від влади. Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Олег Дунда.

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"Це внутрішньовидова боротьба всередині Росії. Тобто вони починають жерти один одного", – додав спікер.

Платять за свою безпеку

Дунда переконаний, що еліта всередині Москви настільки боягузлива і задавлена, що ніколи не піде проти Путіна. Починаючи з Березовського, закінчуючи Дерипаскою, вони ще з дев'яностих звикли платити за свою безпеку.

Якби при владі були сильні бандугрупування, вони платили б їм. Обрали силу ФСБ – вони почали платити їй. Ніколи в них не було такої хоробрості та затятості відстоювати те, що вони вважають за доцільне,

– наголосив нардеп.

Він переконаний, що не варто покладати жодних надій на політичну еліту Росії.

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Російська "опозиція" не має політичного майбутнього

За словами Дунди, політична еліта поза Росією, так звана біла емігрантська опозиція уже починає розуміти, що не має ніякого майбутнього, можливо, вони будуть консультантами, але не більше. Він вважає, що після смути в Росії, владу отримають місцеві регіональні еліти, що матимуть стосунок до землі, але не умовний Каспаров, Гудков та інші.

Вони раніше сперечалися з цим, але тепер визнали те, що майбутня влада виросте з теперішньої політичної системи Путіна,

– додав мовець.

Денуклеаризація Росії

Деякі притомні росіяни уже зараз розуміють, що наявність у Росії ядерної зброї – не елемент стабілізації ситуації, а передумова хаосу та невпевненості, повідомив народний депутат. Вони розуміють, що в Москві не має бути ядерної зброї.

Постає питання, як зробити цю денуклеаризацію. Дуда бачить єдино можливим варіантом такий, який свого часу зробили Україна, Білорусь та Казахстан.

Ці країни, аби сісти за стіл переговорів і бути міжнародно визнаними просто відмовилися від ядерної зброї. Це в майбутньому стосуватиметься і Дагестану, Татарстану та інших регіонів, що віддадуть ядерну зброю заради того, щоб їх визнали легітимними новітніми державами, вважає нардеп.

Настане момент, коли до України на переговори прибіжить Євгеній Пригожин, який скаже: в мене є Брянськ, Курськ, Бєлгород, я зроблю там невеличку державу і буду вам, українці, допомагати тільки надайте гарантії безпеки,

– зауважив спікер.

Він впевнений, що в цей момент для України постане питання, чи готова вона тимчасово погодитись на це заради того, щоб менше наших воїнів загинули у війні, а потім вже роки через 2 – 3 розв'яже питання Пригожина, коли загроза зі сходу зникне.