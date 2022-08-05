Навіть після численних розмов з Макроном: у путіна назвали Францію "недружньою" країною

У кремлі назвали Францію "недружньою" країною навіть попри довготривалі й численні розмови путіна з Макроном. Водночас росія не відмовляється від діалогу.

Президенти росії та Франції можуть поговорити "у будь-яку хвилину", якщо це буде необхідно. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву пєскова, інформує 24 канал.

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Чому Франція "недружня держава" для росії

За словами пєскова, путін і Макрон не говорили по телефону два місяці, адже потреби у цьому немає.

По-перше, Франція - це недружня держава через ті дії, які Франція робить щодо нашої країни. А не зідзвонюються тому, що поки вважають, що не настав момент, і зараз поки це не потрібно, –

заявив прессекретар путіна.

Що відомо про "епопею" з довготривалими розмовами путіна з Макроном

Еммануель Макрон часто дзвонив путіну ще й до 24 лютого. За 4 дні до повномасштабної війни президент Франції дзвонив російському диктатору, щоб поговорити про Мінські угоди.

Крім того, у Франції зняли документальний фільм про розмови Макрона з путіним.

Також Макрон заявляв, що іноді його дзвінки до путіна відбувалися на прохання Києва, але все ж таки частіше він телефонував до російського диктатора за власним бажанням.

Через численні розмови Макрона з путіним у мережі з'явилося безліч фотожаб та мемів на цю тематику.

Макрон назвав росію "імперською колоніальною державою"

Президент Франції заявив, що вторгнення росії в Україну схоже на війну XX чи навіть XIX століття. За його словами, країна-агресорка – "одна з останніх імперських колоніальних держав". Адже вона діяла саме так, коли напала на сусідню країну, щоб буцімто захистити власні інтереси.

Окрім цього, він звинуватив росію в розв’язанні "гібридної світової війни нового типу".

Також Макрон згадав російські пропагандистські державні медіакомпанії RT і Sputnik. За його словами, росія стала однією з країн, котрі найактивніше використовують інструменти пропаганди.

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