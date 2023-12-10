Є російська та ізраїльська версія: про що у терміновій розмові говорили Путін і Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 10 грудня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Повідомляють, що для цього прем'єр перервав засідання уряду.

Про результати розмови написали ізраїльська та російська сторони. Однак їхні версії дещо відрізняються. Детальніше про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт.

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Премʼєр Ізраїля Беньямін Нетаньягу телефоном поговорив з Владіміром Путіним. У виданні The Times of Israel повідомили, що Нетаньягу раніше пішов з засідання Кабміну і говорив з Путіним 50 хвилин. Невідомо, хто саме був ініціатором розмови.

"Є дві версії цієї розмови: ізраїльська та російська. За ізраїльською версією, Нетаньягу висловив невдоволення "антиізраїльською позицією" представників Москви в ООН, а також співпрацею Росії та Ірану", – зазначив Давид Гендельман.

Водночас Нетаньягу подякував Росії, за те, що вона нібито тиснула на ХАМАС, щоб звільнити кількох людей з подвійним громадянством Ізраїля та Росії. ХАМАС тоді звільнили заручників як "жест доброї волі" заради Путіна.

У російській версії, зі зрозумілих причин, розповіли Путін закликав до того, щоб не загострювати гуманітарну ситуацію, необхідності звільнення жертв тощо. Поки немає інформації, що було сказано щось принципово нове, це просто черговий дзвінок,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що минула розмова Нетаньягу та Путіна була 17 жовтня – за 10 днів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Ймовірно, за цей час назбиралось запитань, які президенти хотіли обговорити.

Зокрема, зважаючи на те, що Владімір Путін влаштував "турне" по близькосхідних країнах та зустрівся із президентом Ірану.

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