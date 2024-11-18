Якраз перед виборами: чому насправді Шольц подзвонив Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таки провів розмову з диктатором Владіміром Путіним. Особливих результатів не вдалося досягнути.

Про це 24 Каналу розповів екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що у Шольца досить хитке становище в Німеччині. Через кілька місяців він може втратити посаду.

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Чому Шольц дзвонив до Путіна

Як наголосив Кульпа, свого часу саме німецькі еліти посилено загравали з Путіним. Це допомогло йому підсадити Німеччину на дешевий газ. Результатом цієї політики стала війна, яку Росія почала в Україні.

Скоро в Німеччині відбудуться парламентські вибори, за якими Шольц може втратити посаду. Його основний опонент Фрідріх Мерц сильно підтримує Україну. Тому Шольц, цілком ймовірно, орієнтується на ту частину істеблішменту, які захочуть знову підсісти на дешевий газ після закінчення війни.

Саме на таку групу Шольц може орієнтуватися перед виборами. Для цього йому потрібно показати себе лідером Заходу, який готовий говорити з Путіним,

– сказав Кульпа.

Розмову Шольца та Путіна варто розглядати і в міжнародному контексті. Канцлер Німеччини стає тут таким "хорошим поліцейським", який має заспокоїти диктатора та змусити його піти на переговори. А новообраний президент США Дональд Трамп буде вже "злим поліцейським", який встановить правила гри.

Додамо, Путін під час розмови з Шольцом знову почав розповідати, що переговори можливі лише в разі територіальних поступок від України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що дзвінок Шольца – це "скринька Пандори". З Путіним вже багато говорили, але Росія не змінює своєї політики.