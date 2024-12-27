Німецький канцлер Шольц відповів, чи можлива ще одна розмова з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чи планує ще раз говорити з Владіміром Путіним. Він також пояснив, з якої причини може відбутися розмова з російським диктатором.
Водночас Шольц зазначив, що не можна мати ілюзії нібито однієї чи двох розмов достатньо для покращення ситуації в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на t-online.
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Чи планує Шольц ще одну розмову з Путіним
За даними видання, німецького канцлера критикують за розмову з Путіним та вважають, що таким чином він прагне підвищити репутацію російського диктатора. На запитання, чи поговорив би Шольц з очільником Кремля знову, він відповів, що так.
Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна залишалася не сама і залишалася суверенною державою,
– каже Шольц.
Він зазначив, що загарбницька війна, яку Росія веде проти України, є жорстокою та спричиняє сотні тисяч загиблих і поранених.
Водночас Шольц зауважив, що українська армія є сильною та героїчно обороняється від російських військ. На думку німецького канцлера, тепер важливо створити основу для сталого та справедливого миру.