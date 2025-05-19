"Ніхто не хотів класти слухавку першим": Трамп та Путін називали один одного на ім'я
- Під час телефонної розмови Трамп і Путін називали один одного на ім'я, і ніхто з них не хотів класти слухавку першим.
- Розмова політиків тривала 2 години та 5 хвилин, і президент США зазначив, що вона пройшла "дуже добре".
Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков розповів, що під час телефонної розмови Владімір Путін та Дональд Трамп називали один одного на ім'я. До того ж ніхто з них "не хотів класти слухавку першим".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Як пройшла розмова Трампа та Путіна
Юрій Ушаков розповів, що Путін почав розмову з Трампом із того, що привітав президента США з народженням 11-го онука.
Це була відверта і конструктивна розмова. Цікаво, що вона почалася з того, що наш президент привітав Дональда Трампа з народженням вже одинадцятого його онука і побажав, звичайно, здоров'я новонародженому та доньці Трампа,
– розповів помічник російського диктатора.
За його словами, під час розмови президенти називали один одного на ім'я і ніхто з них "не хотів класти слухавку першим".
Відомо, що розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна тривала 2 години та 5 хвилин. Трамп також сказав Путіну, що той може телефонувати йому в будь-який момент.
Нагадаємо, сам Трамп також заявив, що його розмова з Путіним пройшла "дуже добре". Президент США підкреслив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".