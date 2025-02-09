У Кремлі прокоментували заяву Трампа про телефонну розмову з Путіним
- Дональд Трамп намагається пришвидшити завершення війни в Україні, плануючи переговори з президентами України та Росії.
- Кремль не підтвердив телефонну розмову між Трампом і Путіним, хоча Трамп заявляв, що обговорював з російським лідером закінчення бойових дій.
Президент США Дональд Трамп докладає зусиль, аби пришвидшити завершення війни в Україні. Першочергово глава США планує поспілкуватися з президентами України та Росії окремо. Телефонний контакт з Владіміром Путіним, але Кремль не підтвердив цю розмову.
Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ.
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Що у Кремлі кажуть про розмову президентів
Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков зробив заяву щодо розмови російського диктатора з Дональдом Трампом. Він не може "ні підтвердити, ні спростувати" публікації про розмову президентів.
У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. І ці комунікації ведуться через різні канали, і, звичайно, на тлі великої кількості цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось,
– сказав Пєсков.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що телефонував до Владіміра Путіна. За його словами, вони говорили про закінчення бойових дій в Україні. Трамп зазначив, що завжди мав хороші стосунки з Путіним, тож війни б не було, якби він залишився на посаді президента США у минулі роки.
Дональд Трамп також сказав, що Владімір Путін "хоче, щоб люди перестали вмирати" і "його турбує" кількість втрат на фронті.
Чи відбудеться особиста зустріч Трампа і Путіна
У Кремлі говорять, що досі серйозно не обговорювали можливість зустрічі американського і російського президентів. Між їхніми адміністраціями відбувається комунікація, але конкретно сторони не говорять про особисту зустріч.