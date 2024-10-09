WP повідомляє, що Трамп міг говорити з Путіним у 2024 році: у Кремлі заперечують

Кандидат у президенти США Дональд Трамп мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним у 2024 році. Ймовірно, така розмова могла бути у перші місяці.

Про це пише The Washington Post із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна". Зазначається, що тоді Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, аби він міг поговорити з диктатором.

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Трамп міг говорити з Путіним

За словами Вудвора, достеменно невідомо, про що саме могли говорити республіканець та російський диктатор. Водночас один із співробітників передвиборчого штабу республіканця ставить можливість такого контакту під сумнів.

Втім, інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудводра, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше сім разів після того, як залишив президентське крісло у 2021 році.

Трамп був найбезрозсуднішим та найімпульсивнішим президентом в історії Америки та демонструє той самий характер, ставши кандидатом у президенти 2024 року,

– зазначає він.

Водночас цю інформацію прокоментували у Кремлі. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков нібито спростував інформацію про те, що Владімір Путін говорив з Трампом близько 7 разів після закінчення президентського терміну республіканця у 2021 році.