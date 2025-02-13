"Це був великий день для Москви": у США вражені розмовою Трампа з Путіним
- Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, що викликало обурення в США та Європі.
- Джон Болтон та Софія Нельсон різко розкритикували контакти Трампа з Путіним, а сенатор Адам Шифф звинуватив його у здачі інтересів України.
У середу, 12 лютого, Дональд Трамп мав телефонну розмову з Владіміром Путіним. Ця новина приголомшила Європу та США.
Зокрема, президента США вже звинуватили у "здачі" України, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що у США кажуть про контакти Путіна і Трампа
Так, ексрадник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон переконаний, що після цієї розмови Путін не може бути щасливішим. "Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви", – заявив він.
Водночас різко про подібні контакти з диктатором висловилася і американська журналістка та авторка Forbes Софія Нельсон
Путін вбивав. Немовлят. Журналістів. Солдатів. Сім'ї. Жінок. Бабусь. Лідерів. Активістів. І він запросив його до нашого Білого дому. О, Боже,
– сказала вона.
Обурення також висловив і сенатор-демократ Адам Шифф. Він наголосив, що президент Трамп подзвонив ворогу США, Росії, перш ніж подзвонити союзнику, Україні.
"Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здавання інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудово укладає угоди, особливо – для Кремля", – написав Адам Шифф.
Також у своєму дописі демократ згадав заяви міністра оборони США Піта Гегсета, який виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями