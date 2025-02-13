"Це був великий день для Москви": у США вражені розмовою Трампа з Путіним

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп мав телефонну розмову з Владіміром Путіним. Ця новина приголомшила Європу та США.

Зокрема, президента США вже звинуватили у "здачі" України, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що у США кажуть про контакти Путіна і Трампа

Так, ексрадник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон переконаний, що після цієї розмови Путін не може бути щасливішим. "Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви", – заявив він.

Водночас різко про подібні контакти з диктатором висловилася і американська журналістка та авторка Forbes Софія Нельсон

Путін вбивав. Немовлят. Журналістів. Солдатів. Сім'ї. Жінок. Бабусь. Лідерів. Активістів. І він запросив його до нашого Білого дому. О, Боже,

– сказала вона.

Обурення також висловив і сенатор-демократ Адам Шифф. Він наголосив, що президент Трамп подзвонив ворогу США, Росії, перш ніж подзвонити союзнику, Україні.

"Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здавання інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудово укладає угоди, особливо – для Кремля", – написав Адам Шифф.

Також у своєму дописі демократ згадав заяви міністра оборони США Піта Гегсета, який виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями