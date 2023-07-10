"Щоб я вибачався за царський уряд": Ющенко пригадав розмову з Путіним про злочини проти України

Віктор Ющенко після перемоги на президентських виборах запропонував Владіміру Путіну передивитися відносини між Росією та Україною. Однак російський диктатор цю ідею не підтримав. Ще більше йому не сподобалася пропозиція вибачитись.

Третій президент України Віктор Ющенко запропонував Владіміру Путіну перепросити за злочини, які Росія вчинила проти нашої держави. Розмова з російським тираном відбулася під час візиту українського політика в Москву.

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Як відреагував російський тиран

За словами колишнього президента України, Путін витримав паузу.

Після невеликої паузи…він (Путін – 24 Канал) дає відповідь: "Вікторе Андрійовичу, ви пропонуєте, щоб я просив вибачення в українського народу за царський уряд?"

– процитував Ющенко президента країни-агресорки.

Політик зізнався, що був шокований такою реакцією. Він наголосив, що для нього російський уряд не ділиться на царський, імперський, білий чи червоний.

Свої відчуття від тієї розмови Ющенко порівняв із покаранням гравців футбольними арбітрами. Колишній голова держави навів аналогію з жовтою карткою.

У мене було таке відчуття, що це – як жовта картка в футболі. Це не червона, яка рве відносини, але разом з тим будьте уважні,

– пояснив він

Що кажуть про російського диктатора експерти

Колишній керівник кримінальної розвідки Валерій Кур у коментарі 24 Каналу зазначив, що Путін побудував свій режим на блефі. За його словами, президент Росії не може запропонувати Україні та Заходу нічого, окрім шантажу.

А депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін вказав на небажання Путіна бачити чіткі сигнали від Заходу. Громадський та політичний діяч із США заявив, що російський диктатор стер свій авторитет до нуля, а його погрози ніким серйозно не сприймаються.

, Ющенко зазначив, що Путін під час спілкування з ним ніколи йому не казав "ні". Замість прямої відмови диктатор робив короткі або довгі паузи.