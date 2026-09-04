Партнери чують нашу потребу, – Зеленський провів розмову із Рютте

У п'ятницю, 4 вересня, президент України розмовляв із Генсеком НАТО Марком Рютте. Політики обговорили російські удари по потреби України.

Партнери чують про потреби Києва. Про це повідомив глава держави.

Що сказав Зеленський?

Під час розмови Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили ситуацію з російськими ударами по Україні, поточні оборонні потреби ЗСУ та підготовку до майбутніх зустрічей із представниками Президента США.

Президент наголосив на важливості дипломатії.

Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними,

– заявив Зеленський.

Також сторони говорили про те, як закрити дефіцит фінансів на оборону України. Генеральний секретар Альянсу поділився інформацією про комунікацію з партнерами щодо спеціальної програми PURL та забезпечення Києва ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

Зеленський наголосив, що партнери чують про українські потреби. Він подякував усім, хто підтримує Україну у війні проти агресора.

Також, у п'ятницю, 4 вересня, глава Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Посадовці обговорили ключові пріоритети стратегічної співпраці між Києвом та Вашингтоном та дефіцит антибалістичних ракет-перехоплювачів для систем Patriot.