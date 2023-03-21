Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає, – Зеленський
Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації її формули миру. Київ запрошує Пекін до діалогу і чекає на відповідь.
Про це 21 березня під час пресконференції із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.
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Україна передала Китаю українську формулу миру
Зеленський розповів, що Китаю передали українську формулу миру.
Китаю ми й публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру й запрошуємо взяти участь у цій формулі. Очікуємо відповіді,
– зауважив глава держави.
На запитання про можливу телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Зеленський відповів, що поки що немає жодної конкретики чи підтвердження.
"Щодо зустрічі чи розмови з Китаєм – якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає", – зазначив президент.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що Зеленський відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном. Таке спілкування необхідне для того, щоб пояснити природу війни та сказати, чому, не враховуючи позиції України, її не можна закінчити.
"Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не приведе до завершення війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни й розуміє, як її закінчити", – пояснив радник очільника ОП.
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Коротко про візит Сі Цзіньпіна в Москву
- Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня приїхав до Росії, де похвалив кремлівського диктатора Владіміра Путіна та назвав його "дорогим другом".
- В Інституті вивчення війни проаналізували початок зустрічі. Аналітики вважають, що Росія не отримала від Китаю бажаного.
- Натомість до Києва приїхав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленський. Зокрема, під час зустрічі обговорили підтримку у відновленні України.