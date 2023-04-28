Чи домовилися про зустріч: Зеленський озвучив деталі розмови з Сі Цзіньпіном

Президент Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Можливу зустріч вони не обговорювали.

Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентами Чехії та Словаччини Петром Павелом і Зузаною Чапутовою, повідомляє 24 Канал. Вона відбулася 28 квітня у Києві.

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Президент розкрив деталі розмови з Сі Цзіньпіном

Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін обговорили низку важливих тем.

У нас відбулася важлива розмова. Що стосується майбутніх зустрічей – про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, то в першу чергу вони стосувалися безпеки,

– зауважив президент.

Він додав, що для України дуже важливо залучити в українську формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Росію, щоб відновити мир та територіальну цілісність нашої країни.

Окрім цього, під час телефонної розмови лідери, зокрема, говорили про ядерну безпеку та повагу до принципів ООН.

"Про територіальну цілісність України, про повагу до Статуту ООН, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим, весь Донбас згідно з 1991 роком – про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів", – зауважив український лідер.

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна допомогти у поверненні полонених українців і дітей, яких незаконно депортували окупанти. Також вони торкнулися тем:

експорту зерна,

необхідності роботи коридору в межах Чорноморської зернової ініціативи,

постачання зброї для Росії.

"Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", – наголосив глава держави.

Президент підсумував, що, за словами китайського лідера, Пекін готує представника, який поїде державами Європи говорити на тему війни в Україні.

Володимир Зеленський говорив з Сі Цзіньпіном 26 квітня. Розмова тривала годину.