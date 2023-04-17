Елемент важливої шахової гри: чи може Сі змінити риторику щодо України після дзвінка Зеленському

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Емануелем Макроном. Ймовірно, вона може наблизити переговори глави нашої держави з очільником Китаю Сі Цзіньпінем.

Президент КНР неодноразово наголошував, що готовий говорити "у правильний момент". Це така собі дипломатична мова, яка натякає, що є певні моменти, котрі мають бути врегульовані – як з точки зору україно-китайських відносин, так і в контексті відносин Заходу й Китаю. Про це 24 Каналу сказав заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

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Позиція Китаю не зміниться

Сьогодні назріває конфлікт по лінії Тайваню. Там дуже однозначна позиція США, які заявляють, що вводитимуть війска, щоб захистити суверенітет Тайваню.

Усе це, наголошує Бронжуков, є частиною великої гри. Одна зустріч Сі та Макрона, Сі та Джо Байдена, дзвінок Зеленського до Сі або розмова між французьким та українським президентами не можуть одномоментно вирішити глобальні геополітичні питання.

Сьогодні чіткої відповіді, яким має бути світ, немає у жодній столиці. Це очевидно і зрозуміло,

– наголосив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Найімовірніше, український президент міг дати сигнал Макрону посприяти тому, аби розмова таки відбулася. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що готовий до переговорів з Китаєм на рівні двосторонньої зустрічі або телефонної розмови.

"Це можливість України доносити своє бачення того, як розвивається ситуація. Можливо, Китай не вбачає сьогодні великої суб'єктності в українській позиції, але це оманлива історія, яку накрутили у Москві через послів, представників уряду і так далі", – каже політолог.

Водночас очікувати, що після переговорів Китай одразу ж змінить свою позицію, не слід. "Але це елемент важливої шахової гри, яку Україна веде на міжнародній арені", – підсумував Артем Бронжуков.

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