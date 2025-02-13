Не вірю, що це легко зробити, – Зеленський розкрив деталі бесіди з Трампом щодо завершення війни

Президент Зеленський поспілкувався із Трампом 12 лютого щодо закінчення війни. Український очільник розкрив деякі деталі розмови.

Він зауважив, що це була "дійсно хороша" бесіда тривалістю приблизно в 1 годину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського під час візиту на Хмельницьку АЕС.

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Зеленський не вірить, що Путін хоче миру

Зеленський розповів, що вони говорили із Трампом про багато всього.

"Вони (американці – 24 Канал) вражені нашими діями, діями військових, і цивільних", – сказав президент України.

Однак, про вступ до НАТО під час розмови не йшлося. При цьому Трамп запевняв, що йому здається, що "Путін хоче миру".

Ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави. А я розмовляю з вами і думаю про нього як ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь. І тому я не довіряю. І якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливу війну – слава Богу, ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це так дуже легко зробити,

– передав свою розмову із Трампом Зеленський.

Президент України наголосив американському колезі, що "гарантії безпеки для нас – це пріоритет".

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"Американці не хочуть, щоб ми були в НАТО. Чесно. І це буде дуже складно для нас. А скільки у нас варіантів з вами?.. Вони (росіяни – 24 Канал) будуть зривати все у будь-якому випадку, тому без гарантій безпеки не можна", – додав Зеленський.

Якщо ж Альянс не прийме до свого складу нашу країну, то "збудуємо НАТО в Україні".

Тоді зброя від США, контингент від європейців і американців. Контингент не 5 – 7 тисяч… Якщо що, то у нас все готово… Там треба 100 тисяч людей. Це не про 5 тисяч,

– сказав президент.

Він зауважив, що це загалом вийде дорожче, аніж вступ до НАТО. Однак, як зауважив Зеленський, українці не проти мати таку ж армію, як НАТО.