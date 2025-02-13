Не вірю, що це легко зробити, – Зеленський розкрив деталі бесіди з Трампом щодо завершення війни
- Президент Зеленський обговорив з Трампом питання завершення війни, вказавши, що не вірить у легкість цього завдання.
- Зеленський акцентував на важливості безпекових гарантій для України, зазначивши, що у випадку, якщо Україну не хочуть прийняти у НАТО, то наша країна хоче створити свою сильну армію чисельністю 100 тисяч.
Президент Зеленський поспілкувався із Трампом 12 лютого щодо закінчення війни. Український очільник розкрив деякі деталі розмови.
Він зауважив, що це була "дійсно хороша" бесіда тривалістю приблизно в 1 годину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського під час візиту на Хмельницьку АЕС.
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Зеленський не вірить, що Путін хоче миру
Зеленський розповів, що вони говорили із Трампом про багато всього.
"Вони (американці – 24 Канал) вражені нашими діями, діями військових, і цивільних", – сказав президент України.
Однак, про вступ до НАТО під час розмови не йшлося. При цьому Трамп запевняв, що йому здається, що "Путін хоче миру".
Ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави. А я розмовляю з вами і думаю про нього як ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь. І тому я не довіряю. І якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливу війну – слава Богу, ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це так дуже легко зробити,
– передав свою розмову із Трампом Зеленський.
Президент України наголосив американському колезі, що "гарантії безпеки для нас – це пріоритет".
Президент заявив про плани збудувати "НАТО в Україні"
"Американці не хочуть, щоб ми були в НАТО. Чесно. І це буде дуже складно для нас. А скільки у нас варіантів з вами?.. Вони (росіяни – 24 Канал) будуть зривати все у будь-якому випадку, тому без гарантій безпеки не можна", – додав Зеленський.
Якщо ж Альянс не прийме до свого складу нашу країну, то "збудуємо НАТО в Україні".
Тоді зброя від США, контингент від європейців і американців. Контингент не 5 – 7 тисяч… Якщо що, то у нас все готово… Там треба 100 тисяч людей. Це не про 5 тисяч,
– сказав президент.
Він зауважив, що це загалом вийде дорожче, аніж вступ до НАТО. Однак, як зауважив Зеленський, українці не проти мати таку ж армію, як НАТО.