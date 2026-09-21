"Слово дизель звучало багато разів": Axios дізналося про залаштунки розмови Зеленського й Трампа

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Очільники України та США домовились зустрітись у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Темою розмови був переговорний процес. Про це повідомило видання Axios.

Що відомо про діалог Зеленського з Трампом?

У неділю, 20 вересня, президенти України та США домовились про зустріч у Нью-Йорку під час саміту Генеральної асамблеї ООН. Розмова відбувається на тлі чергових спроб Вашингтону знайти ключі до завершення російсько-української війни. Водночас, попри декларації США про деескалацію та відновлення переговорів, бойові дії між Москвою та Києвом посилюються. Зазначимо, що розмова відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, що останніми днями він працював з посланцями США над організацією зустрічі очільників України та США. Очікується, що вона відбудеться у вівторок, 22 вересня.

Зеленський заявив, що Україна готова зробити серйозні кроки для досягнення угоди про деескалацію з Росією. Він назвав розмову продуктивною.

Axios, посилаючись на джерело пише, що Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Причиною, за його словами є те, що такі удари призводять до зростання світових цін на дизельне пальне.

Слово "дизель" згадувалося багато разів під час розмови,

– повідомило джерело видання.

Умєров заявив про значний прогрес у переговорах. За його словами, кількість перешкод зменшилась з десятків до одного-двох ключових питань, які залишаються предметом переговорів. Посадовець додав, що Сполучені Штати зосереджені на спробах припинити війну.

Попри заяви президента США та його адміністрації, військові дії між Москвою та Києвом загострилися останніми днями. У неділю, 20 вересня, Україна здійснила удар по Московському НПЗ, який забезпечує армію країни-агресорки. Росія ж щодня протягом останніх тижнів запускає цілі по Києву та іншим великим містам.

Хоча Росія сигналізувала про готовність розглянути кроки щодо деескалації напередодні зими – та відновлення тристоронніх переговорів зі США та Україною – прогресу на шляху до фактичної угоди досягнуто незначного,

– підсумовує Axios.

Також Зеленський зазначав, що окрему увагу під час діалогу політики приділили питанням енергетичної та продовольчої безпеки, а також захисту цивільного населення. Він наголосив, що пріоритетом номер один залишається мирний трек.