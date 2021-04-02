У розмові з Байденом Зеленський запевнив, що боротиметься з олігархами

Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом запевнив, що боротиметься з олігархами. Водночас президент розповів про реформи, які впроваджуються у нашій державі.

Глава держави заявив, що політика України спрямована на системну деолігархізацію. Він наголосив, на важливості цієї боротьби.

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Реформи в Україні

Володимир Зеленський детально зупинився на реформах, які впроваджуються в Україні, зокрема:

відзначив розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури;

поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства;

розповів про реформування Конституційного суду.

Очільник США Джо Байден висловив переконання, що успіх України стане успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.