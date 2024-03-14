Я той, хто найбільше говорив з ним до війни, – Макрон про перемовини із Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо перемовин з російським президентом Владіміром Путіним. За словами французького очільника, він не спілкувався з главою Кремля вже "кілька місяців".
Про це президент Франції повідомив в інтерв'ю журналістам. Однак наразі, за словами Макрона, він не спілкується із Путіним, передає 24 Канал.
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Макрон висловився про свої перемовини з Путіним
Еммануель Макрон під час розмови з журналістами відмовився кваліфікувати російського диктатора Владіміра Путіна як автократа чи диктатора.
Зокрема, французький очільник пояснив, що Путін потрапив у авторитарний і репресивний дрейф у своїй країні, і вирішив стати дестабілізаційною силою в Європі.
Я глава держави, який найбільше говорив з Путіним до війни,
– нагадав Макрон.
Водночас французький очільник висловив сподівання, що прийде час, і він зможе "якомога швидше поговорити з президентом Росії, ким би він не був на той момент".
Президент Франції зробив низку заяв у інтерв'ю
- Під час розмови з журналістами Еммануель Макрон наголосив, що у нього та інших союзників України є лише одна мета – щоб Росія не перемогла у війні. Французький очільник також підкреслив, що ця війна є "екзистенційною" для всієї Європи, тому важливо здобути перемогу у ній.
- Еммануель Макрон також наголосив, що його країна готова вжити заходів, щоб Росія не перемогла у війні. Водночас він зауважив, що французькі війська ніколи не будуть вести наступ, однак не буде стояти осторонь у разі погіршення ситуації на українському фронті.
- Очільник Франції також зауважив, що ті, хто виступив проти України у війні й став союзником Росії, вже автоматично обрали "поразку". Макрон також наголосив, що не виключає спільних європейських кредитів, щоб підтримати Україну у війні.
- Раніше французьке видання Le Monde із посиланням на джерела писало, що Макрон роздумує над відправленням військ в Україну вже влітку 2024 року. Зокрема, французький президент казав, що може розмістити французьке військо в Одесі, однак наразі офіційно цю позицію президента не підтверджували у канцелярії Макрона.