Я той, хто найбільше говорив з ним до війни, – Макрон про перемовини із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо перемовин з російським президентом Владіміром Путіним. За словами французького очільника, він не спілкувався з главою Кремля вже "кілька місяців".

Про це президент Франції повідомив в інтерв'ю журналістам. Однак наразі, за словами Макрона, він не спілкується із Путіним, передає 24 Канал.

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Макрон висловився про свої перемовини з Путіним

Еммануель Макрон під час розмови з журналістами відмовився кваліфікувати російського диктатора Владіміра Путіна як автократа чи диктатора.

Зокрема, французький очільник пояснив, що Путін потрапив у авторитарний і репресивний дрейф у своїй країні, і вирішив стати дестабілізаційною силою в Європі.

Я глава держави, який найбільше говорив з Путіним до війни,

– нагадав Макрон.

Водночас французький очільник висловив сподівання, що прийде час, і він зможе "якомога швидше поговорити з президентом Росії, ким би він не був на той момент".

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