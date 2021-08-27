Розмови про ПДЧ і вступ до НАТО можуть тривати ще роками, – Дубовик

На зустрічі Володимир Зеленський із Джо Байденом обговорять низку питань, зокрема, співпрацю у космічній галузі. Ця сфера може виявитись навіть важливішою за вступ в НАТО.

Всі ці сфери та спектри є дуже важливими. Про це в ефірі 24 каналу заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

До теми Які документи підпишуть Зеленський і Байден під час зустрічі: деталі від ОП

Експерт наголосив, що Україні варто обговорювати усі сфери – від торгівлі, інвестицій та економіки до безпеки та оборони.

Певним чином космічні речі можуть бути більш важливими для нас, оскільки вони дадуть контракти, робочі місця тощо. А розмови про ПДЧ та вступ до НАТО можуть тривати роками і так і не знайти свого вирішення,

– додав він.

Дубовик підкреслив, що українські відносини з американцями є багатошаровими та комплексними. Підтримка триває у різних напрямках, однак її варто зробити масивнішою. Також президенти обговорять, як її заслужити.

Володимир Дубовик про зустріч Байдена та Зеленського: дивіться відео

Зустріч Байдена з Зеленським: головне