Розмови про ПДЧ і вступ до НАТО можуть тривати ще роками, – Дубовик
Джерело:24 канал
На зустрічі Володимир Зеленський із Джо Байденом обговорять низку питань, зокрема, співпрацю у космічній галузі. Ця сфера може виявитись навіть важливішою за вступ в НАТО.
Всі ці сфери та спектри є дуже важливими. Про це в ефірі 24 каналу заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
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Експерт наголосив, що Україні варто обговорювати усі сфери – від торгівлі, інвестицій та економіки до безпеки та оборони.
Певним чином космічні речі можуть бути більш важливими для нас, оскільки вони дадуть контракти, робочі місця тощо. А розмови про ПДЧ та вступ до НАТО можуть тривати роками і так і не знайти свого вирішення,
– додав він.
Дубовик підкреслив, що українські відносини з американцями є багатошаровими та комплексними. Підтримка триває у різних напрямках, однак її варто зробити масивнішою. Також президенти обговорять, як її заслужити.
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Зустріч Байдена з Зеленським: головне
- Президент України відправиться у Вашингтон 30 серпня.
- На зустрічі президенти мають підписати 3 документи щодо оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.
- Зеленський планує попросити очільника Білого дому про допомогу щодо деокупації Донбасу.