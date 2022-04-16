У розмові зі Зеленським Джонсон пообіцяв військову допомогу "найближчими днями"

Володимир Зеленський 16 квітня провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Політики обговорили надання Україні важкого озброєння та санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії запевнив українського президента у продовженні постачання нашій державі засобів для самооборони. За його словами, "найближчими днями відбудеться передача бронетехніки".

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Сторони також обговорили необхідність довгострокового рішення щодо безпеки для України, і Борис Джонсон заявив, що продовжуватиме тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, аби гарантувати, що Україна зможе захистити свій суверенітет у найближчі тижні та місяці,

– вказують у пресслужбі британського уряду.

Окрім цього, прем'єр Великої Британії поінформував Володимира Зеленського щодо санкцій проти Росії, які набули чинності минулого тижня. Він висловив впевненість, що Україна досягне успіху, а Путін зазнає невдачі.

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