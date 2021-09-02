У розмові з Зеленським віч-на-віч Байден дав "деякі гарантії" енергобезпеки України

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Вашингтоні. Після двогодинних перемовин президент України поїхав до Конгресу.

Там він зустрівся з представниками українського кокусу – групою підтримки України у парламенті Сполучених Штатів Америки.

Найважливіше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Про "Північний потік-2" і загрозу енергетичній безпеці України

Під час розмови у Конгресі присутніми були й журналісти, серед яких і українські. Один із них запитав Володимира Зеленського, як той обговорював із Джо Байденом питання енергетичної безпеки України.

Мовиться передусім про запуск російського газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме паливо до Європи в обхід української газотранспортної системи.

який транспортуватиме паливо до Європи в обхід української газотранспортної системи. А отже – завдасть значних збитків нашій економіці та посилить залежність Євросоюзу від російських енергоносіїв.

Президент України відповів так: якщо в енергетичному секторі права України будуть порушені – США готові запровадити санкції. Щоправда, без уточнення, які саме.

Є питання енергетичної безпеки, і є деякі гарантії, про які говорив пан президент (Джо Байден – 24 канал) зі мною особисто. Він розуміє, що сьогодні це пріоритетне питання для України,

– сказав Зеленський.

І додав: "Я сказав президенту дуже відкрито, що ми, незважаючи ні на що, будемо боротися з цією енергетичною зброєю" ("Північним потоком-2", який, дійсно, фактично є енергетичною зброєю Росії).

Зауважимо, США підтримують необхідність продовження транзиту газу Україною і після запуску "Північного потоку-2", і після 2024 року, коли спливе термін українсько-російської угоди.

необхідність продовження транзиту газу Україною і після запуску "Північного потоку-2", і після 2024 року, коли спливе термін українсько-російської угоди. Утім, санкції проти російського газопроводу Білий дім практично повністю прибрав.

Натомість США пообіцяли докладати зусиль для "збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел".

Останні новини про візит Володимира Зеленського до США

Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію.

США продовжать надавати підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією.

США допоможуть Україні зменшити ризики ядерної небезпеки.

у спільній заяві України та США за підсумками розмови президентів про протидію запуску "Північного потоку-2" не мовиться – сказано тільки те, що країни проти нього.