Розмріялись: у Держдумі почали розповідати про "відновлення" Таврійської губернії

10 квітня 2022 , 13:49
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Російське безумство не знає меж. Цього разу в Держдумі почали говорити про "відновлення" Таврійської губернії, яка існувала у минулих століттях.

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За інформацією російських ЗМІ, відповідну ідею запропонував депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет. 

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Він пропонує "відновити" Таврійську губернію в її історичних межах.

Зауважимо, що Таврійська губернія існувала у 18 – 19 століттях. У її складі був Кримський півострів та Степова частина України.

Йдеться про Херсонщину та приазовську частину Запорізької області.

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Автор: Михайло Гема