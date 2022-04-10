Розмріялись: у Держдумі почали розповідати про "відновлення" Таврійської губернії
10 квітня 2022 , 13:49Читать новость на русском
Російське безумство не знає меж. Цього разу в Держдумі почали говорити про "відновлення" Таврійської губернії, яка існувала у минулих століттях.
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За інформацією російських ЗМІ, відповідну ідею запропонував депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет.
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Він пропонує "відновити" Таврійську губернію в її історичних межах.
Зауважимо, що Таврійська губернія існувала у 18 – 19 століттях. У її складі був Кримський півострів та Степова частина України.
Йдеться про Херсонщину та приазовську частину Запорізької області.
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